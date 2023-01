Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Umgang mit der Not in der Welt

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum Umgang mit der Not in der Welt:

"Was denken Sie, wenn sie Folgendes lesen? "Ein Todesfall alle 4,4 Sekunden." Dazu noch: "Fünf Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren sind 2021 gestorben." Weltweit. Das ist ohne Zweifel furchtbar. Wir stellen uns die kleinen Menschen vor, das Leid der Mütter und Väter, es zerreißt uns das Herz. Wie schön, dass es noch gute Nachrichten gibt. Etwa diese: "Weltweite Sterblichkeitsrate unter Kleinkindern hat sich seit 2000 halbiert." Das ist großartig. Ein wirklicher Fortschritt in historisch kurzer Zeit. Dass die Zahlen mit dem selben Thema zu tun haben, liegt daran, dass es dasselbe Thema ist. Die Angaben stammen von der WHO, die Überschriften aus deutschen Medien. Es stimmt beides. Noch immer sterben viel zu viele Kinder, bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben, aber auf 1000 Geburten gerechnet, sind es nur noch halb so viele wie vor 20 Jahren. Der Grund: eine verbesserte medizinische Versorgung."/DP/jha