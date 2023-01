Söldnergruppe Wagner meldet Einnahme der Stadt Soledar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Nach tagelangen Kämpfen hat die russische Söldnergruppe Wagner die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet.

"Wagner-Einheiten haben das gesamte Gebiet von Soledar unter ihre Kontrolle gebracht", zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Mitteilung von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Dienstag. Die Zahl der Gefangenen solle am Mittwoch bekanntgeben werden, kündigte er demnach an. Die Kämpfe dauerten aber weiter an. Eine Stellungnahme der Ukraine auf die Ankündigung lag zunächst nicht vor. Meldungen über Gefechte lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Soledar in der ostukrainischen Industrieregion Donbass liegt nur wenige Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Bachmut entfernt. Dort liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Kämpfe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner abendlichen Ansprache am Montag erklärt, Bachmut und Soledar würden weiter verteidigt werden. Soledar sei weitgehend zerstört und das Land mit russischen Leichen übersät. Das britische Verteidigungsministerium war bereits davon ausgegangen, dass die russische Armee und Wagner-Söldner den größten Teil der kleinen Salzabbaustadt unter ihrer Kontrolle hätten. Es wäre ein wichtiger Schritt für die Einnahme von Bachmut.

Den erbitterten Vorstoß auf die Kleinstadt Bachmut begründete Prigoschin erst kürzlich mit den riesigen Tunnelsystemen dort, in denen Truppen und Panzer Unterschlupf finden könnten.

(Bericht von David Ljunggren, geschrieben von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)