Trading-Idee der Woche: Übernahmekandidaten – Teil 2

Was Übernahmeofferten bei einer Aktie bewirken können, haben die Aktionäre von va-Q-tec im positiven Sinne vor Kurzem am eigenen Leib erfahren. Am späten Nachmittag des 9. Dezember, als viele Marktteilnehmer wahrscheinlich schon im Wochenende waren, vermeldete das Würzburger Unternehmen, dass es kurz vor einer Übernahme durch die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT steht. Der den Aktionären angebotene Preis liegt mit 26 Euro mehr als doppelt so hoch wie der volumengewichtete Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Gegenüber dem Schlusskurs am Tag der Veröffentlichung des Angebots betrug der Aufschlag satte 46 Prozent.

Hoher Streubesitz und viel Liquidität

Auf der Liste der potenziellen Übernahmekandidaten in der vergangene Woche hier angesprochenen Studie von Warburg Research taucht va-Q-tec nicht auf. Dafür aber zahlreiche andere Firmen, die nach den oftmals horrenden Kursverlusten in diesem Börsenjahr ebenfalls als so günstig betrachtet werden, dass strategische Käufer oder Private Equity-Fonds hier demnächst zugreifen und für deutliche Kursaufschläge sorgen könnten. Infrage kommen dabei zum Beispiel Unternehmen mit einem hohen Streubesitz. Dazu zählt der IT-Dienstleister CANCOM, der im laufenden Jahr unter größeren Lieferkettenproblemen zu leiden hatte. Die im SDAX gelistete Aktie hat dadurch nach dem am 29. November 2021 markierten Hoch bei 64,82 Euro im Tief fast zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt (Tief bei 23,04 Euro am 26. September 2022). Seitdem läuft eine Erholung. Interessant ist bei dem Unternehmen auch, dass die vorhandenen liquiden Mittel fast die Hälfte der deutlich gesunkenen Marktkapitalisierung ausmachen. Das könnte interessierte Käufer anlocken.