Biden fordert parteiübergreifende Maßnahmen gegen "Big Tech"

Bangalore/Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat seine Demokraten und die Republikaner aufgerufen, mit strengen Gesetzen die großen Technologiekonzerne zur Rechenschaft zu ziehen.

Insbesondere müsse auf Bundesebene ein wirksamer Schutz der Privatsphäre für Bürger eingeführt werden, schrieb Biden am Mittwoch in einem Kommentar für die Zeitung "Wall Street Journal". Dabei sprach er besondere Risiken an, denen Kinder ausgesetzt seien. "Wir müssen Social-Media-Konzerne zur Verantwortung ziehen für das Experiment, das sie des Profits Willen an unseren Kindern vornehmen."

Aus beiden großen Parteien ist in den vergangenen Jahren Kritik an der Macht von Konzernen wie Alphabet und Meta laut geworden. Jedoch können sich beide Seiten bislang nicht einigen, wie entsprechende Probleme angegangen werden sollen. Im Kongress kontrollieren die Demokraten den Senat, während die Republikaner inzwischen im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen.

