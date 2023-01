Brenntag – Zeit für nen Trendwechsel

Nach einem kurzzeitigen Dämpfer nach Ausbruch der Corona-Pandemie nahm die Brenntag-Aktie eine äußerst steile Rallye auf und verdoppelte ihren Wert nahezu. Seit September 2021 läuft allerdings eine Korrekturwelle, diese reichte zurück auf die Verlaufshochs aus 2015. Dort versucht das Wertpapier nun eine Trendwende zu vollziehen und dadurch den statischen Abwärtstrend zu beenden .

Ein Blick auf den längerfristigen Kursverlauf zeigt ein Hoch in 2015 bei 59,38 Euro, von da an tendierte die Aktie tendenziell in einem flachen Abwärtstrend talwärts. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie rutschte das Papier auf 28,68 Euro ab, allerdings konnte noch im selben Jahr eine sehr steile Erholungsbewegung gestartet werden, diese reichte bis September 2021 sogar auf 87,40 Euro aufwärts. Seitdem hat das Interesse von Investoren sichtlich abgenommen, Brenntag fiel in einen Abwärtstrend und musste zurück auf die Verlaufshochs aus 2015 konsolidieren. Dort scheint sich aber ein tragfähiger Boden gebildet zu haben, auch versucht sich die Aktie nun über den laufenden Abwärtstrend hinwegzusetzen und dadurch eine Trendwende zu vollziehen.

Handelsmarken abgesteckt

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels zu profitieren, sollten Investoren erst einen nachhaltigen Anstieg mindestens über 68,65 Euro abwarten. In diesem Szenario könnten dann rasch Zugewinne an 71,74 und darüber in den etwas größeren Widerstandsbereich aus Ende 2021 um 74,34 Euro erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurz- und mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Scheitert der Bodenbildungsversuch und Brenntag fällt mindestens auf Wochenschlusskursbasis unter 55,95 Euro zurück, könnte dagegen ein Short-Investment mit Zielen um 50,00 Euro ins Auge gefasst werden. Derartige Hinweise liefert die Charttechnik aber nicht.

Widerstände: 67,88; 68,44; 69,24; 69,76; 71,00; 71,74 Euro

Unterstützungen: 66,51; 65,44; 63,94; 63,14; 61,40; 59,38 Euro

Brenntag in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2022 – 12.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1DAHH0

Brenntag in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2018 – 12.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1DAHH0

Turbo Open End Call-Optionsschein auf Brenntag für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Brenntag HC2UEN 1,23 55,180174 5,48 Open End Brenntag HC31UK 0,74 60,009672 9,01 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.01.2023; 14:54 Uhr

Turbo Open End Put-Optionsschein auf Brenntag für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Brenntag HB6T8B 1,49 81,646287 4,52 Open End Brenntag HB6GFF 0,72 74,213249 9,01 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.01.2022; 14:56 Uhr

