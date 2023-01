DAX steigt über 15.000 Punkte – Hoffen auf US-Inflationsdaten

Der DAX 40 notiert am Donnerstagvormittag und damit wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wieder über der psychologischen 15.000-Punkte-Marke. Es ist die Hoffnung auf einen Rückgang der Zinssorgen jenseits des Atlantiks, welche den Risikoappetit auf Anteilsscheine befeuert.

Mit rund 15.021 Zählern gewinnt das Frankfurter Börsenbarometer rund ein halbes Prozent im Vergleich zum Vortag dazu.

Rückgang der US-Inflation erwartet – DAX steigt auf höchsten Stand seit elf Monaten

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks blicken mit großer Spannung auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr. Die Erwartung ist groß, dass der Preisdruck in den USA im vergangenen Monat weiter spürbar nachgelassen hat. Nach zuletzt 7,1 Prozent rechnen Ökonomen mit einem Preisrückgang auf 6,5 Prozent. Die Anleger versprechen sich in Zukunft weniger geldpolitische Sorgen, sollte die Inflation tatsächlich zurückgehen.

Etwaigen Hoffnungen hatten zu Beginn der Woche US-Notenbanker jedoch eine verbale Absage erteilt. Neben Fed-Chef Jerome Powell äußerten sich zwei weitere Kollegen in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik „hawkish“.

Offensichtlich schenken die Märkte den Worten jedoch wenig bis keinen Glauben.