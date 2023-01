DAX: Wichtiges Widerstandsniveau überwunden

Vor dem Hintergrund einer weiter sinkenden Inflation in den USA setzt der Deutsche Aktienindex DAX seine Rallye ungebremst fort, nur ein kurzer Zwischenstopp war an der mehrjährigen Hürde von 14.818 Punkten zu verzeichnen. Aktuell notiert der Index deutlich über 15.000 Punkten und macht keine Anstalten einer Trendwende.

Die seit 11.862 Punkten aus Ende September etablierte Aufwärtsbewegung hält beim deutschen Leitindex weiter an und brachte in einem ersten Schritt Kursgewinne an 14.585 Punkte hervor. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung schnellte Index weiter hoch und markiert im heutigen Handelsverlauf ein Jahreshoch über 15.050 Punkten.

Sollte sich demnächst nicht eine krasse Abwärtswelle zeigen, könnten die nächsten Kursziele für das deutsche Leitbarometer bei 15.223 und darüber im Bereich von 15.357 Punkten ausgerufen werden. Jeder weitere Anstieg steigert jedoch dynamische Rückfallrisiken.

Auf der Unterseite kann der DAX-Index nun auf eine weitere Unterstützung bei 15.000 Punkten zurückgreifen, darunter an der ehemaligen Hürde von 14.818 Zählern. Sollte eine Konsolidierung weiter abwärts reichen, könnten sogar Abschläge auf 14.585 Punkte vorkommen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden noch ab 16:30 Uhr mit dem DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht veröffentlicht, letzte planmäßige Nachricht steht mit dem US-Haushaltssaldo per Dezember um 20:00 Uhr auf der Agenda. Aber erst morgen dürften Daten zum US-Konsumklima der Uni Michigan per Januar (vorläufig) sowie Quartalsberichte der zahlreicher US-Großbanken die Aufmerksamkeit der Anleger erneut wecken.