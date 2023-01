Finanzministerium - Bund macht 2022 115,4 Mrd Euro neue Schulden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Bundeshaushalt hat mit 115,4 Milliarden Euro im vorigen Jahr die dritthöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik verzeichnet.

Hauptgründe für die hohe Nettokreditaufnahme seien der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie gewesen, hieß es im Bundesfinanzministerium am Donnerstag mit Blick auf den vorläufigen Haushaltsabschluss. Die Neuverschuldung sei aber um 23,5 Milliarden Euro geringer ausgefallen als im Haushalt vorgesehen. Dies liege unter anderem daran, dass Vorsorgemittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Krieges nicht in voller Höhe benötigt worden seien. Die Steuereinnahmen seien zudem mit 337,2 Milliarden Euro um 8,7 Milliarden höher gewesen als erwartet.

In diesem Jahr will die Bundesregierung erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie die Schuldenbremse im Grundgesetz wieder einhalten. Diese war wegen der Pandemie und zuletzt auch wegen des Ukraine-Krieges für drei Jahre in Folge von 2020 bis 2022 ausgesetzt, um eine höhere Schuldenaufnahme zu ermöglichen.

Kredite etwa zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse sowie für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr sind bei der Nettokreditaufnahme nicht berücksichtigt. Dies hat die Bundesregierung in sogenannte Sondervermögen verlagert, die mit neuen Schulden von insgesamt bis zu 300 Milliarden Euro finanziert werden.

