Goldpreis steigt auf Acht-Monatshoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel mit rund 1890 US-Dollar gehandelt. So hoch stand der Goldpreis zuletzt im Mai 2022. Marktbeobachter erklären den aktuellen Preisanstieg mit einer Kursschwäche des US-Dollars.

In den vergangenen Handelstagen hat die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA die amerikanische Währung belastet. Da Gold international in Dollar gehandelt wird, macht die Kursschwäche das Edelmetall auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

Seit Anfang November befindet sich der Goldpreis in einer Aufwärtstendenz. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um mehr als 200 Dollar je Feinunze verteuert./jkr/bgf/mis