META PLATFORMS - Die "tote Katze" springt weiter

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 132,890 $ (Nasdaq)

Bisher ist der Anstieg der Meta-Aktie nur der sprichwörtliche Dead Cat Bounce, die Kurserholung nach einem dramatischen Kursverfall, die zunächst Glücksritter und aktive Trader anlockt und dann eben doch nicht für eine nachhaltige Trendwende ausreicht, wenn diese ihre kurzfristigen Positionen glattstellen oder große Investmentadressen ihre Restbestände veräußern. Bei der Meta-Aktie war es knapp unter dem Kursziel bei 91,00 USD Anfang November zum Start einer solchen Erholung gekommen, die nach einer steilen Anfangsphase in eine Seitwärtsbewegung überging. Zum Jahreswechsel startete der nächste Aufwärtsmove, der zwar ein großes Abwärtsgap aus dem Oktober 2022 schloss, bisher aber nicht an die Dynamik der Erholung vom November anschließen konnte.

Neben dem rückläufigen Aufwärtsmomentum kommen jetzt auch erste potenzielle Barrieren in Reichweiter: So liegt bei 138,11 USD ein Fibonacci-Kursziel der Erholung direkt auf Höhe der nächsten signifikanten Widerstandsmarken bei 137,10 und 138,35 USD. Hier könnte der Anstieg abgestoppt werden und die Aktie wieder an das Zwischenhoch bei 124,67 USD sinken. Bricht die Meta-Aktie auch unter 123,02 USD ein, dürfte aus der Korrektur eine Verkaufswelle bis 104,11 USD werden, ehe dort ein weiterer Erholungsversuch starten kann. Darunter würden aber schon die langfristigen Abwärtskursziele bei 94,00 und 86,00 USD wieder in den Fokus rücken.

Bei einem deutlichen Anstieg über 138,35 USD könnte die Aktie dagegen weiter bis 152,00 und 154,25 USD "springen". Mehr ist ihr technisch aktuell noch nicht zuzutrauen.

Meta Platforms Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)