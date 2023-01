MÜNCHENER RÜCK - Ist die Korrektur der ideale Einstiegszeitpunkt?

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 321,000 € (XETRA)

Seit Mitte Juli befindet sich die Aktie der Münchener Rück in der Aufwärtstrendphase, die im November auch über die Hürden bei 282,25 und 284,20 EUR führte. Mit dem Anstieg über das Hoch des Jahres 2020 beschleunigte sich die Rally wie erwartet und erreichte zuletzt das Kursziel bei 325,00 EUR.

Damit ist sowohl kurz- als auch mittelfristig eine wichtige Zone erreicht und ihre Bedeutung durch den zuletzt einsetzenden Abgabedruck bestätigt worden. Ohne ein klares Signal, z.B. in Form eines Anstiegs über das Rallyhoch bei 327,40 EUR, sollte man sich entsprechend zunächst in Geduld üben. Die Gefahr ein mehrwöchiges Hoch und in eine starke Korrektur hinein zu kaufen ist aktuell doch deutlich erhöht. Dafür würde die Geduld bei einem nachhaltigen Anstieg über rund 330,00 EUR auch entsprechend belohnt: In diesem Fall läge das nächste Kursziel erst wieder bei rund 348,00 EUR. Darüber wäre Platz bis 360,00 EUR.

Eine vorherige Korrektur bis 310,97 EUR und darunter an das Tief der letzten Woche bei 301,00 EUR würde die mittelfristigen Chancen der Bullen nicht schmälern. Darunter käme es allerdings zu einem Abverkauf bis 282,25 -284,20 EUR, ehe sich die Aktie wieder gen Norden orientieren sollte.

Münchener Rück Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)