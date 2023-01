Porsche steigert Absatz 2022 leicht - Teilemangel bremst Taycan

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Porsche hat im vergangenen Jahr den Absatz dank hoher Nachfrage nach seinen SUV-Modellen gegen den Trend gesteigert.

Insgesamt seien 2022 mit 309.884 Fahrzeugen drei Prozent mehr als im Jahr davor ausgeliefert worden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Der Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und andauernder Chip-Mangel hätten das Unternehmen stark gefordert, erklärte Vertriebs-Chef Detlev von Platen. Der Vertrieb ziehe dennoch eine positive Bilanz. "Porsche ist robust aufgestellt. Auf dieser starken Basis bauen wir auf." Bei den deutschen Premiumherstellern Audi, BMW und Mercedes-Benz waren die Auslieferungen im vergangenen Jahr dagegen leicht geschrumpft.

Das stärkste Wachstum von sieben Prozent erzielte Porsche in Europa, während der Absatz in Nordamerika stagnierte und auf dem Hauptmarkt China aufgrund der Corona-Restriktionen etwas zurückging. Von den Modellen her verkauften sich die SUVs Cayenne und Macan am besten, die fast 60 Prozent des Absatzes ausmachen. Der erste Elektro-Porsche Taycan erlitt unterdessen einen Rückschlag - die Verkaufszahl sank um 16 Prozent auf 34.801 Wagen. Das habe an Engpässen in der Lieferkette gelegen, erklärte die Volkswagen-Tochter.

