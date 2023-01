Schlussspurt schiebt Volkswagen bei Auslieferungen an

Hamburg (Reuters) - Der nachlassende Halbleitermangel und stabilere Lieferketten haben Volkswagen beim Absatz in den vergangenen Monaten angeschoben.

Im Schlussquartal schnellten die Auslieferungen weltweit um 14,3 Prozent auf gut 2,2 Millionen Fahrzeuge hoch, wie der Wolfsburger Konzern am Donnerstag mitteilte. Besonders stark waren die Zuwächse im Vergleich zum vorangegangenen Corona-Jahr mit 27,8 Prozent in Westeuropa. In China verbesserte sich der weltweit zweitgrößte Autokonzern um neun Prozent und in Nordamerika um drei Prozent. Dadurch verringerte sich der Rückstand zum Vorjahr. Zum Jahresende blieb mit rund 8,3 Millionen Einheiten noch ein Minus von sieben Prozent. Ende September hatten die Auslieferungen noch 13 Prozent unter dem Vorjahr gelegen.

Trotz mehrerer Produktionsstopps und fehlender Chips lieferte Volkswagen im vergangenen Jahr mit 572.100 vollelektrischen Autos 26 Prozent mehr aus als 2021. Deren Anteil an den Auslieferungen kletterte auf 6,9 (Vorjahr 5,1) Prozent. Für 2023 nimmt sich der Konzern einen E-Anteil von elf Prozent vor. Am Ziel von 20 Prozent für 2025 hält Volkswagen fest.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)