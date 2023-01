Shop Apotheke Europe - Wende zum Besseren

Eine absolute „Kraut und Rüben“-Phase erlebte die Shop Apotheke-Aktie seit Februar 2021. Von fast 250 EUR fiel der Titel auf unter 40 EUR zurück. Erst auf diesem Level kam es zuletzt zu einer Stabilisierung. Das ist fast zu schwach ausgedrückt, denn der dynamische Jahresstart sorgt nun für den Abschluss einer Bodenbildung. Diese charttechnische Trendwende wird durch die letzten Monatskerzen bestätigt. So deuteten die kleinen Körper der letzten drei Monate den beschriebenen Stimmungswandel bereits an. Rein rechnerisch ergibt sich nun ein Anschlusspotential bis rund 66 EUR. Dieses Kursziel harmoniert bestens mit diversen Hoch- un Tiefpunkten bei rund 65 EUR. Auch bei den quantitativen Indikatoren (z. B. SL, MACD) kam es zuletzt zu einer signifikanten Verbesserung (siehe Chart). In der Summe sprechen derzeit eine ganze Reihe von Argumente für eine nachhaltige Wende zum Besseren. Die Shop Apotheke-Aktie hat deshalb u. E. die Kurve bekommen. Um diese Einschätzung nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 52,46 EUR zurückzufallen.

Shop Apotheke Europe (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shop Apotheke Europe

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

