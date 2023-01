SIEMENS - Aktie befindet sich auf dem Weg

Im Rahmen meiner Tradingideen in unserem redaktionellen Angebot habe ich am 10. Januar mittels DE000JS40691 zu 0,90 EUR eine Longposition auf Siemens eröffnet. Heute wurde nach einem Plus von 50 % zu 1,35 EUR das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen, so dass jetzt nur noch die Gewinnposition weiterläuft. Alle Infos zu diesem Paket finden Sie hier.