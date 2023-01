Tagesausblick für 13.01.: DAX schließt oberhalb von 15.000 Punkten. Berichtssaison beginnt!

Gute Nachrichten aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten heute erneut Rückenwind. Die Inflationsrate ging im Dezember auf 6,5 Prozent zurück und die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sank ebenfalls. Die Hoffnung auf starke Daten hatte die Leitindizes bereits im Vorfeld beflügelt. Dennoch verbesserten sich DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 heute jeweils um rund 0,7 Prozent.

Der Rückgang der US-Inflation stützte auch den Anleihemarkt. Dabei gingen die Renditen 10jähriger deutscher Staatspapiere zeitweise auf 2,06 Prozent zurück und pendelte sich schließlich bei 2,13 Prozent ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank auf 3,52 Prozent zurück. Die Edelmetalle zeigten hingegen keine signifikante Reaktion. Der Goldpreis schaffte es nicht, die Marke von 1.900 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Palladium, Platin und Silber stagnierten derweil weiter in ihrem Korridor der zurückliegenden Handelstage. Dafür erregt der Ölpreis die Aufmerksamkeit von immer mehr Investoren. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil setzte den Erholungskurs der vergangenen Tage fort und näherte sich der Widerstandsmarke von 86 USD.

Morgen startet die Berichtssaison in den USA. Mit Bank of America, Blackrock, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo starten traditionell die Finanzdienstleister.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Immobilienaktienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Net TRI , der European Biotech Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index . Der Spieleentwickler Ubisoft brach heute zweistellig ein. Hintergrund ist ein drohender operativer Verlust im laufenden Geschäftsjahr und die Verschiebung von Spielen wie „Skull & Bones“ und die Einstellung weiterer unangekündigter Spiele. Der Kurseinbruch drückte den Global eSports & Gaming Index in die Verlustzone.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.430/16.170 Punkte Unterstützungsmarken: 14.110/14.560/14.810 Punkte

Nach einem freundlichen Handelsstart pendelte der DAX® im weiteren Tagesverlauf zwischen 14.970 und 15.080 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Damit bestätigte sich der Aufwärtstrend. Die nächste Widerstandsmarke liegt bei 15.430 Punkten. Aktuell haben die Bullen das Zepter fest in Griff. Mögliche Rücksetzer bis 14.810 oder 14.560 Punkte könnten interessante Einstiegsgelegenheiten sein. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 14.360 Punkten an.