ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Ziel für Zalando auf 46 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Zalando nach Investorenveranstaltungen von 28 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Modehändler sollte seine Ziele für 2022 erreicht haben, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zalando sei besser als die Konkurrenz dafür gerüstet, in den kommenden Jahren profitabel zu wachsen. Zudem sollte die Relevanz des Partner-Programms zunehmen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 14:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 07:49 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------