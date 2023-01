Biden-Ansprache zur Lage der Nation am 7. Februar geplant

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will seine zweite offizielle Ansprache zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses am 7. Februar halten. Der neue Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, veröffentlichte am Freitag eine entsprechende Einladung an den Präsidenten für den Auftritt im Kapitol in Washington. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte kurz darauf, der Präsident habe die Einladung angenommen.

Biden hatte seine erste offizielle Ansprache zur Lage der Nation im März 2022 gehalten. Bereits im April 2021 - gut drei Monate nach seiner Amtsübernahme - hatte der Demokrat vor beiden Kongresskammern gesprochen. Die erste Ansprache eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im Kapitol wird traditionell aber nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet./jac/DP/nas