DAX erneut mit Plus, TSCM zieht Nvidia und andere Chip-Aktien, United Internet

Der DAX hat den Schwung vom Vortag, der auf die US-Verbraucherpreise folgte, heute noch einmal ausbauen können und notiert mit 15.130 Punkten aktuell rund 1.200 Punkte über dem Schlusskurs des Kalenderjahres 2022.

Wir blicken mit unserem Händler Björn auf das aktuelle Niveau am Aktienmarkt, das damit verbundene starke Sentiment und die konkreten Daten zur US-Inflation vom Vortag. Was ist hier noch an "Luft" vorhanden?

Aus dem Aktienbereich hat gestern die TSCM überzeugt. Nicht nur beim vergangenen Gewinn, der einen Rekord reflektierte, sondern auch beim langfristigen Ausblick. Dieses Geschäftsjahr dürfte noch schwierig werden, doch danach sollte die Talsohle durchschritten sein. Von dieser Aussage profitierte der ganze Chipsektor, was wir anhand des Verlaufs von Nvidia und auch Infineon aufzeigen. Übrigens will TSCM wie schon Infineon eine Chipfabrik in Dresden bauen. Diese News bringen wir topaktuell mit auf den Schirm!

Bei United Internet dürfte nach ersten Gesprächen mit Journalisten bereits im Januar das IPO der Tochter Ionos anstehen. Der Spezialist für Internetzugänge, Hardware und Webseiten-Hosting hat im aktuellen Umfeld mit Wachstumsraten und steigenden Erträgen eine gute Ausgangslage. Genaue Spezifikationen zum Preis und Platzierungen sind noch nicht bekannt, werden aber gern hier von uns geupdatet.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.