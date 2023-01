DAX: Grenzenlose Euphorie

Das sechste Mal in Folge befinden sich die US-Inflationsdaten auf einem absteigenden Ast, dies beflügelte sowohl die Börsen in Europa als auch in Amerika. Dort ist ein deutlicher Kurssprung zu beobachten und damit eine dynamische Kursentwicklung der Indizes.

Für den deutschen Leitindex könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten, das nächste Ziel wäre demnach bei 15.338 und darüber 15.442 Punkten angesiedelt. Doch die luftigen Höhen erhöhen zeitgleich die Rückfallrisiken, die bei der vorliegenden Rallye durchaus dynamisch ausfallen können.

Der Befreiungsschlag mit einem Kursanstieg über 14.818 Punkte hat nun eine weitere Unterstützung hervorgebracht, aber erst unterhalb von 14.585 Zählern dürfte ein Rücklauf in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 13.839 und 14.121 Punkte bevorstehen.

Der heutige Handelstag steht ganz unter dem Zeichen der Quartalsbilanzen von US-Banken, zuvor dürfen sich Verbraucher mit Frankreichs Verbraucherpreisen aus Dezember (endgültig) um 8:45 Uhr auseinandersetzen. Um 10:00 Uhr meldet Italien Zahlen zur Industrieproduktion aus November, zeitgleich mit dir und es zur Produktion für den Euro Raum vorgestellt. Erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Importpreisen aus Dezember dazu.