DAX über 15.100 Punkte – Deutsches BIP überrascht – Bilanzsaison im Blick

Auch am Freitag und damit am letzten Handelstag der Woche kann sich der DAX über der psychologischen 15.000-Punkte-Marke behaupten. Nach den jüngsten Daten zu der US-Inflationsentwicklung erfreuen Anleger hierzulande Werte zum Bruttoinlandsprodukt. Ebenfalls gilt es den Startschuss zur US-Bilanzsaison im Auge zu behalten.

Das Frankfurter Börsenbarometer verteuert sich bis zum Mittag um rund 0,34 Prozent auf zwischenzeitlich über 15.118 Punkte.

US-Inflationsdaten stimmen Anleger weiter optimistisch – Zinsfantasien schnellen zurück

Einen Tag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten kann sich der DAX über der wichtigen Marke von 15.000 Einheiten behaupten.

Der Preisdruck war in den USA im Dezember per Jahresmonatsvergleich wie erwartet auf ein Niveau von 6,5 Prozent zurückgegangen. Im November lagen die Verbraucherpreise noch bei 7,1 Prozent. Die rückläufige Teuerung nährt in Anlegerkreisen verstärkt die Zuversicht, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald wieder nachlassen könnte.

In diesem Kontext erwartet die Mehrheit der Marktteilnehmer auf der ersten Fed-Sitzung im Jahr 2023 einen Zinsschritt um lediglich 25 Einheiten, wie dem Fed-Watch-Tool der CME Group zu entnehmen ist.