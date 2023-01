DAX: Zinsen bleiben hoch

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte im Laufe des heutigen Handelstages zwar ein frisches Wochenhoch markieren, zeigt aber gewisse Ermüdungstendenzen und kommt kaum über seinen Eröffnungskurs hinweg. Unterdessen gemeldete Zahlen zu US-Geldinstituten überzeugen dagegen und brachten deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit.

Offenbar haben Bullen etwas an Durchzugskraft verloren, was sich beim deutschlandweiten Barometer in leicht rückläufigen Notierungen widerspiegelt. Zwar lässt sich hieraus noch keine größere Korrektur ableiten, der heutige Handelstag könnte jedoch einen ersten Hinweis auf eine bevorstehende Konsolidierung liefern.

In diesem Szenario könnte es zunächst auf das Niveau von 14.818 Punkten abwärtsgehen, darunter in den Bereich von 14.585 Zählern. Obwohl für den DAX noch weitere Anstiegschancen an 15.388 und 15.542 Punkten bestehen, wird ein derartiger Fall erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach vollzogener Konsolidierung erwartet. In dieser Form können die starken Kursgewinne nicht ohne Weiteres fortgesetzt werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, allerdings steht noch ein wichtiges Ereignis um 16:00 Uhr auf der Agenda. Dies sind frische Zahlen zum Konsumklima der Uni Michigan per Januar (vorläufig). Ansonsten verdaut der Markt die ersten Quartalsbilanzen, ab nächster Woche geht es dann aufs Ganze.