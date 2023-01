EQS-Adhoc: Covestro AG: Vorläufiges Ergebnis für Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Covestro AG: Vorläufiges Ergebnis für Geschäftsjahr 2022



13.01.2023 / 17:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Daher veröffentlicht Covestro bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022:

Der vorläufige Umsatz beträgt EUR 17.968 Mio. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 17.999 Mio. Das vorläufige EBITDA beträgt circa EUR 1.610 Mio. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA zwischen EUR 1.700 Mio. und EUR 1.800 Mio. aus. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 1.679 Mio. Das vorläufige Konzernergebnis beträgt circa EUR -300 Mio. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR 420 Mio. Das Konzernergebnis wird im Wesentlichen belastet durch außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von circa EUR 470 Mio. und durch Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen in Höhe von circa EUR 250 Mio. Der vorläufige Free Operating Cash Flow (FOCF) beträgt circa EUR 130 Mio. Der bisherige Ausblick ging von einem FOCF zwischen EUR 0 und EUR 100 Mio. aus. Der Konsensus erwartet für diese Kennzahl EUR -39 Mio.

Der Geschäftsbericht 2022 wird am 2. März 2023 veröffentlicht.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf







Kontakt:

Ronald Köhler

Leiter Investor Relations

Tel: +49 214 6009 5098

E-Mail: ronald.koehler@covestro.com



Carsten Intveen

Tel: +49 214 6009 5861

E-Mail: carsten.intveen@covestro.com



Marc Schütze

Tel: +49 214 6009 5281

E-Mail: marc.schuetze@covestro.com Im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 weichen die vorläufigen Gesamtjahres-Finanzkennzahlen von den Kapitalmarkterwartungen ab. Diese basieren auf dem Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, zuletzt veröffentlicht durch Vara Research am 12. Januar 2023.Daher veröffentlicht Covestro bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022:Der Geschäftsbericht 2022 wird am 2. März 2023 veröffentlicht.Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Kontakt:Ronald KöhlerLeiter Investor RelationsTel: +49 214 6009 5098E-Mail: ronald.koehler@covestro.comCarsten IntveenTel: +49 214 6009 5861E-Mail: carsten.intveen@covestro.comMarc SchützeTel: +49 214 6009 5281E-Mail: marc.schuetze@covestro.com 13.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com