Gar nicht so kryptisch, die Blockchain

Immer öfter hört man den Begriff „Blockchain“ – meistens in Zusammenhang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Experten behaupten, die Blockchain würde schon bald unsere Welt revolutionieren wie keine andere Technologie zuvor. Was aber genau ist diese Blockchain? Und ist der Hype darum wirklich berechtigt?





Alles Bitcoin oder was?





Hängt schon zusammen – Dezentralisierung, Kryptowährungen und Blockchain, die als technologische Grundlage hinter dem Bitcoin steckt. Zwar ist der Bitcoin der prominenteste Anwendungsfall – die Blockchain-Technologie ist jedoch weit mehr als „nur“ die Basis von Kryptowährungen.

Eine Blockchain kann man sich vorstellen wie ein Kassenbuch, von dem sich Kopien auf tausenden Computern der Mitglieder jener Blockchain befinden. Alle Transaktionen werden in „Blöcken“ zusammengefasst, die wiederum in einer „Kette“ aneinandergereiht werden. Daher der Name „Blockchain“ (Block-Kette).





Revolution im Datenverkehr





Informationen, die in einer Blockchain gespeichert sind, können nicht mehr verändert werden. Die vielen Kopien auf den teilnehmenden Rechnern werden laufend aktualisiert und miteinander verglichen. Sollte jemand versuchen, die Blockchain mit einem manipulierten Datensatz zu verändern, würde das sofort auffallen und die Fälschung würde aussortiert. Anders als Informationen, die zentral auf einem Server gespeichert werden, sind Daten auf einer Blockchain also nicht manipulierbar (1).





Und wozu ist das gut?





Quasi alles, was wichtig oder von Wert ist (Zahlungen, Konten, Aufträge, Produktion), kann über ein Blockchain-Netzwerk verfolgt und gehandelt werden. So können Risiken – und vor allem Kosten – gesenkt werden. Etwa bei einer Zahlung von A nach B: Bisher sind hier beide Parteien noch auf eine vertrauensvolle dritte Partei (z.B. eine Bank oder einen Zahlungsanbieter) angewiesen. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie entfällt dieser Dritte – und auch dessen Gebühr. A und B können sich dennoch auf einen sicheren Zahlungsverkehr verlassen.





Gigantisches Potential





Das Beispiel eines Zahlungsvorgangs über die Blockchain-Technologie zeigt, dass Intermediäre wie Banken künftig überflüssig werden könnten. Dasselbe gilt für Notare, die Verträge beglaubigen oder Börsen, die Aktienkäufe durchführen.

Aber auch an anderer Stelle könnte die Blockchain in der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen – zum Beispiel bei der dezentralen Speicherung von Patientendaten, der lückenlosen Dokumentation von Lieferketten oder der Durchführung sicherer Wahlen. Besonders im Bereich des Internet of things (IoT) mit seiner explosionsartig wachsenden Vernetzung von Geräten sehen Experten unzählige Anwendungsmöglichkeiten.





Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen





Noch ist in unserer Welt nicht allzu viel zu sehen von der Blockchain-Technologie – doch das könnte sich schon bald ändern. Denn die Vergangenheit zeigt, dass neue, disruptive Technologien sich stets in rasantem Tempo durchsetzen und verbreiten. Man denke nur an Beispiele wie das Automobil, Smartphones oder das Internet, die schnell adaptiert wurden und aus unserem Alltag heute nicht mehr wegzudenken sind.

So könnten in der Zukunft beispielsweise Parkgebühren via Blockchain automatisch abgerechnet werden, sobald ein Auto in eine Parklücke fährt – oder die Stromeinspeisung einer privaten Solaranlage vergütet werden.

Einen Teil unserer Freizeit könnten wir künftig im Metaversum verbringen, einer virtuellen Welt, die ebenfalls auf der Blockchain-Technologie basiert. Viele große Unternehmen, wie etwa Facebook, dass von seinem Gründer jüngst sogar eigens in „Meta“ umbenannt wurde, sehen hier einen gigantischen Zukunftsmarkt.





Megatrend als Megachance





Die Blockchain-Technologie steckt voller Möglichkeiten. Für seine Nutzer ebenso wie für Anleger. Ein Investment in eine Auswahl an Unternehmen mit hoher Affinität zur Blockchain-Techno­logie könnte sich mittel- bis langfristig auszahlen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass auch Blockchain-Firmen zu den Tech-Giganten von morgen gehören, dürfte keine geringe sein (2).

