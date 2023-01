MP Materials Aktie: Fund Seltener Erden in Schweden lässt aufhorchen

Die Aktie des US-amerikanischen Bergbauunternehmens MP Materials mit Fokus auf Seltene Erden hat nicht zuletzt seit dem Fund des größten Vorkommens in Europa das Anlegerinteresse auf sich gezogen. Schwedens staatliches Bergbauunternehmen LKAB hatte am Donnerstag den Fund der Metalle publik gemacht.

Vor allem für die Produktion von Smartphones oder auch E-Autos sind Seltene Erden elementar wichtig. Das bis dato größte Vorkommen befindet sich derzeit in China. Ein Anteilsschein kostet am Freitag zunächst 29.30 Dollar und damit 0,58 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Umfang von über einer Million Tonnen Seltener Erden geschätzt – genaue Höhe unklar

Medienberichten zufolge werde das Vorkommen auf mehr als einer Million Tonnen geschätzt. Die exakte Höhe sei bis dato allerdings nicht klar, heiß es. Laut dem LKAB-Geschäftsführer seien dies gute Nachtrichten: „Nicht nur für LKAB, die Region und Schweden, sondern auch für Europa und das Klima.“

„Es ist Europas größtes, bekanntes Vorkommen an Seltenen Erden. Seltene Erden sind die Grundvoraussetzung für die Elektrifizierung. Es ist also ein enorm wichtiger Fund für uns. Man kann sagen, es ist der Kern für Europas Führungsrolle in der industriellen Produktion“, hieß es weiter.

Unklar bleibt jedoch, ab wann und welchem Umfang Schweden Seltene Erden tatsächlich verkaufen wird. Dies könne zehn bis 15 Jahre dauern.