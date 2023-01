Nachhaltig in die Chancen der Blue Economy investieren

Werbung

Claus Hecher “Head of Business Development for ETF and Index Solutions DACH region”

Die Blue Economy gilt laut einer Studie von Responsible Investor als eines der nächsten vielversprechenden Themen der verantwortungsbewussten Anlagen. Sie basiert auf einer verantwortungsvolleren Nutzung der maritimen Ressourcen und einer stärkeren Berücksichtigung von Umweltfragen.

Was ist die Blue Economy?

Laut der Definition der Weltbank besteht die Blue Economy in „der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen für das Wirtschaftswachstum, die Verbesserung des Lebensunterhalts und der Arbeit, wobei gleichzeitig die Gesundheit des Unterwasser-Ökosystems gewahrt wird“ . Dieses Thema entspricht insbesondere dem 14. Ziel für nachhaltige Entwicklung der UNO („Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen“). Die NRO Conservation International schätzt den jährlich vom Ozean produzierten wirtschaftlichen Wert auf 2.500 Milliarden Dollar. Dies kommt zahlreichen Tätigkeitsfeldern zugute, wie beispielsweise dem Meerestransport, dem Küstentourismus, den erneuerbaren Meeresenergien, den Meeres-Biotechnologien oder der Aquakultur, so die Experten von Mercator Océan International .

Warum ist die Blue Economy von Interesse?

Es entstehen neue Anlagelösungen für dieses Thema. Zum Beispiel hat BNP Paribas Asset Management im Rahmen seiner Reihe BNP Paribas Easy den ersten börsengehandelten Indexfonds (ETF) zum Thema Blue Economy aufgelegt. Angesichts der durch die Corona-Krise geschwächten Wirtschaft geht der MEDTRENDS-Bericht des WWF davon aus, dass die von der Blue Economy ausgehenden Chancen in den kommenden 15 Jahren noch weiter ansteigen dürften.

Wirtschaftliches und ökologisches Vorgehen

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben die Meeresaktivitäten - Tourismus, Energieerzeugung, Aquakultur, Seeverkehr - rapide zugenommen. Nach Angaben der OECD wird der jährliche Beitrag der Ozeane zum globalen BIP, der bereits 1,5 Billionen Dollar beträgt, bis 2030 voraussichtlich 3 Billionen Dollar übersteigen. Die maritimen Geschäftsmodelle, ob traditionell (Fischerei, Hafenaktivitäten oder Ausbeutung fossiler Brennstoffe) oder neu (marine Biotechnologien), beeinflussen jedoch das empfindliche Gleichgewicht der Ozeane.

Quelle: OECD, The Ocean Economy in 2030

Aus diesem Grund schlägt das Konzept der Blue Economy vor, ökologische und ökonomische Ansätze zu kombinieren. Die Weltbank definiert die Blue Economy als „nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen für wirtschaftliches Wachstum, Verbesserung der Lebensgrundlagen und Beschäftigung bei gleichzeitiger Erhaltung eines gesunden Meeresökosystems“.

Umweltfreundliche Unternehmen bevorzugen

Die Blue Economy umfasst zahlreiche unterschiedliche Branchen und Unternehmen und kann sich für verantwortungsbewusste Anlagen als günstig erweisen. Man kann oder sollte sich also für Unternehmen interessieren, die bewährte ESG-Verfahren (auf der Grundlage von ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien) anwenden und deren Engagement längerfristig die finanzielle Nachhaltigkeit sichern dürfte. Ein französischer Energiekonzern, der im Bereich Meeresenergien und -ressourcen tätig ist, hat ein Pilotprojekt eines schwimmenden Windparks vor der Küste von Leucate – Le Barcarès gemeinsam mit Partners ins Leben gerufen, um knapp 50.000 Personen jährlich mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen und somit bis 2022 zur Energiewende der französischen Region Occitanie beizutragen.

In die Blue Economy investieren

Um der steigenden Nachfrage der Anleger, die in die Blue Economy investieren möchten, gerecht zu werden, hat der Indexanbieter ECPI, der sich seit mehr als 20 Jahren für ESG-Kriterien einsetzt, den Index ECPI Global ESG Blue Economy Equity aufgelegt. Die Aktien in diesem Index werden unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien aber auch ihrer Liquidität ausgewählt, da eine Börsenkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro verlangt wird. Letztendlich wurde der Index so aufgebaut, dass er 50 internationale Unternehmen mit gleicher Gewichtung auswählt.

Anleger können bei der Consorsbank gebührenfrei Geld in den BNP Paribas Easy ECPI ESG Blue Economy UCITS ETF anlegen oder einen Sparplan abschließen. Der ETF hat 50 Unternehmen der Blue Economy auf der Grundlage von ESG-Ratings ausgewählt. Dieser international diversifizierte Aktienindex bietet ein Engagement in verschiedenen Branchen mit Bezug zu Meeresenergien und -ressourcen (Offshore-Windenergie, Meeres-Biotechnologie, Gezeitenenergie), jedoch auch mit Bezug zu Küstenaktivitäten (Schutz des Küstengebiets, Ökotourismus usw.), der Fischerei oder der Aquakultur, der Verringerung der Verschmutzung (Recycling/Abfallmanagement, Umweltdienstleistungen) und schließlich dem Meerestransport (Verfrachtung von Containern, Ausrüstung von Schiffen).

Risikohinweis: Anlagen im Fonds sind Marktschwankungen und den mit Anlagen in Wertpapieren von Natur aus verbundenen Risiken ausgesetzt. Der Wert der Anlagen und die daraus erwirtschafteten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise den investierten Betrag nicht vollständig zurück. Die beschriebenen Fonds sind einem Kapitalverlustrisiko ausgesetzt. Da es sich um Fonds handelt, die in Fremdwährungen investieren, kann sich die Währungsumrechnung auf den Wert der Anlagen auswirken, weil dieser Wechselkursschwankungen unterliegt. Für eine umfassendere Definition und Beschreibung der Risiken wird auf den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds verwiesen. Vor einer Zeichnung sollten Sie die neueste Version des Prospekts und der KIID lesen, die kostenlos auf unserer Website www.easy.bnpparibas.de verfügbar sind.