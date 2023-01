Nebenwerte hängen Blue Chips ab!

Titel aus der zweiten und dritten Börsenliga sind im sogenannten MDAX® beziehungsweise SDAX® zusammengefasst. Der MDAX® enthält 50 und der SDAX® 70 Unternehmen. Auswahlkriterien sind jeweils Marktkapitalisierung und eine Mindestliquidität an der Börse. Der MDAX® stellt die 2. Börsenliga. In diesem Index sind die größten deutschen Konzerne notiert, die es (bisher noch) nicht in den DAX® geschafft haben oder abgestiegen sind. Aktuell zählen Aixtron, Commerzbank, Deutsche Lufthansa, ProSiebenSat.1 und ThyssenKrupp dazu. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung. Dies gilt auch für den SDAX®. In diesem Börsensegment sind die gemessen an der Marktkapitalisierung größten Unternehmen notiert, die nicht Mitglied im DAX® oder MDAX® sind. Derzeit sind unter anderem Auto1 Group, Drägerwerk, MorphoSys, Nordex und Varta im SDAX® notiert. Zahlreiche im MDAX® notierte Unternehmen haben regional oder gar global eine starke Marktposition, sind in vielen Fällen noch agiler als so mancher Großkonzern und weisen nicht selten höhere Wachstumsraten auf. Dies spiegelt sich auch im Kursverlauf des MDAX® wider. DAX®, MDAX® und SDAX® wurden jeweils zum 31. Dezember 1987 zu 1.000 Indexpunkten normiert. Der MDAX® notiert aktuell bei 28.435 Punkten. Zum Vergleich: Der DAX® liegt aktuell bei 15.120 Punkten und der SDAX® bei 13.115 Punkten. Historische Betrachtungen sind gleichwohl kein Indiz für künftige Entwicklungen.