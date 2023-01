Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Maskenpflicht

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Maskenpflicht:

"Die Maskenpflicht hat ausgedient. In Geschäften, Kneipen, Flugzeugen ist sie nur noch eine verblassende Erinnerung. Im Nahverkehr erzeugen die Bundesländer im Schneckenrennen um ihre Abschaffung erneut einen Flickenteppich. Und warum im gut gelüfteten ICE immer noch Maskenpflicht herrscht, in der vollgestopften S-Bahn aber bald nicht mehr, versteht noch nicht einmal die Deutsche Bahn. Weg mit der Maskenpflicht also! Aber heißt das auch: Weg mit der Maske? Das muss nicht sein. Nicht wenige gehen noch mit Maske einkaufen. Andere tun das aus eigener Risikoabschätzung nicht."/yyzz/DP/men