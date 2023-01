Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Folgen von Lützerath für Grüne

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu den Folgen von Lützerath für die Grünen:

"Schon vor Lützerath hatte das Thema Klimaschutz in der jungen Generation, traditionell eine grüne Hochburg, viel stärker mobilisiert als die Friedensbewegung 1999. Und die Bundeswehr ging nicht direkt gegen potentielle Wähler vor. Das Entfremdungspotential ist jetzt ungleich größer. Es wird die Grünen viel geduldige Überzeugungsarbeit kosten, um das zu verhindern, was bisher nur auf kommunaler Ebene möglich war: dass ihnen wie der SPD in ihrem politischen Hauptfeld ernsthafte Konkurrenz erwächst."/yyzz/DP/men