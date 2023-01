S&P 500® - US-Vorwahljahr: Auf das Quartal kommt es an

Nachdem wir uns die Zwischenwahlen im Daily Trading bereits am 13.12.2022 und am 11.01.2023 angeschaut haben, werfen wir nun einen Blick auf das „pre-election year“, also dem Jahr vor der Wahl des US-Präsidenten. Wie gut das Vorwahljahr ist, zeigt auch der Vergleich zum Durchschnitt des 1. bzw. 2. Quartals im Allgemeinen. Im ersten Quartal eines Jahres konnten Anlegerinnen und Anleger mit einer Anlage im S&P 500® eine Durchschnittsrendite von 1,45% erzielen. Ein Engagement im zweiten Quartal hingegen brachte im historischen Schnitt sogar 2,14%. Vergleicht man die ersten beiden Quartale für das jeweilige Vorwahljahr (siehe Chart), fällt die durchschnittliche Rendite im S&P 500® im ersten Quartal mit 6,79% und somit gute zwei Prozent besser aus, als im zweiten Quartal (4,61%). Dieser Zyklus passt zum guten Jahresstart und markiert die Wesentlichkeit eines Vorwahljahres. Auch die Trefferquote, also der Anteil der positiven ersten beiden Quartale in den jeweiligen Vorwahljahren, spricht hier für das erste Quartal. Insgesamt fallen rund 79% der ersten Quartale positiv aus und lediglich in drei von 19 Fällen wurde eine negative Rendite erzielt. Im Verhältnis zum zweiten Quartal steht hier eine positive Trefferquote von 68,42% zu Buche. Im letzten Vorwahljahr 2019 konnte der S&P 500® in Q1 rund 14,5% zu legen und notierte im zweiten Quartal unter dem Durchschnitt bei 3,27%. In der saisonalen Betrachtung tendiert der S&P 500® in der zweiten Hälfte des Vorwahljahres im Schnitt eher seitwärts.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

