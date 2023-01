Scholz will Gas auch aus dem Irak beziehen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz möchte, dass Deutschland auch aus dem Irak mit Gas beliefert wird.

"Wir würden gerne Gas aus dem Irak beziehen", sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani in Berlin. Deutschland wolle einen möglichst breiten Kreis an Lieferanten haben, um Abhängigkeiten zu vermeiden. "Von Überkapazitäten sind wir noch sehr lang entfernt", sagte er zudem zu der Debatte, ob Deutschland an seinen Küsten zu viele LNG-Terminals baue. Al-Sudani sagte, dass er auch Investitionen deutscher Firmen im Gas- und Ölsektor wünsche. Seine Regierung wolle das Gas per Pipeline und die Türkei nach Europa liefern.

