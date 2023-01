JP Morgan: Zähneknirschend geschafft

Konkret heißt das bei JP Morgan einen Ertragszuwachs von 29,3 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal auf 34,5 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 10,4 Mrd. US-Dollar auf 11,0 Mrd. US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie legte von 3,33 USD auf 3,57 USD zu. Die Erwartungen der Analysten konnte JPMorgan Chase damit übertroffen. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Eigenkapitalquote (RoE). Diese belief sich im vierten Quartal wie im Vorjahresquartal auf 16 % und lag im Gesamtjahr bei 14 %, wie JP Morgan Chase am Freitag vor US-Börsenstart mitteilte. Die Kreditkosten beliefen sich im vierten Quartal auf 2,3 Mrd. US-Dollar, wobei Rückstellungen in Höhe von 1,4 Mrd. US-Dollar und Abschreibungen in Höhe von 887 Mio. Dollar aufgelaufen sind. Besonders hohe Abstriche musste die Bank dagegen in der Vermögensverwaltung einstecken, die Bilanzsumme sank um 11 % auf 2,8 Bio. US-Dollar am Ende des vierten Quartals.

Große Herausforderungen in 2023

Der Blick auf den Kursverlauf offenbart seit Oktober letzten Jahres und einem Niveau von rund 100,00 US-Dollar eine steile Aufwärtsbewegung die über den EMA 50 an glatt 140,00 US-Dollar heranreichte. Genau diese Hürde sorgte am Freitag für hohe Volatilität, konnte aber am Ende mit einem deutlichen Wochenschlusskurs darüber geknackt werden. Damit werden weitere Anstiegschancen der JP Morgan-Aktie eingeräumt und eine zweite starke Kaufwelle erwartet. Ein bärisches Szenario stellt sich dagegen erst unterhalb von 128,20 US-Dollar ein, in diesem unwahrscheinlichen Fall käme es zu einem Rücklauf auf 116,00 US-Dollar und einer dort verlaufenden Horizontalunterstützung.