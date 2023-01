DAX® - Bester Jahresstart der Historie!

Nach den ersten zehn Handelstagen summiert sich das Kursplus beim DAX® auf 7,82 %. Unter dem Strich ergibt sich binnen kürzester Zeit also eine Wertentwicklung in der Größenordnung des häufig unterstellten Gesamtjahresertrags am Aktienmarkt. Doch nicht nur das: Der bisherige Kurszuwachs entspricht dem besten DAX®-Start seit 1988 (siehe Chart). Über die letzten 35 Jahre legten die deutschen Standardwerte um 8,12 % p. a. zu – auch dieser Wert ist also bereits (fast) egalisiert. Welche Lehren können Anlegerinnen und Anleger darüber hinaus aus dem starken Jahresbeginn ziehen? „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ als eine der Basisannahmen der Technischen Analyse gilt auch in diesem Zusammenhang. Schließlich liegt die Durchschnittsperformance nach einem starken Jahresstart mit 11,85 % p. a. deutlich über dem o. g. Vergleichsmaßstab aller Jahre. Am eindrucksvollsten ist jedoch der Blick in die Vergangenheit. Den zweitbesten Jahresstart erlebten die deutschen „blue chips“ 2003. Im Gesamtjahr konnte der DAX® seinerzeit um knapp 37 % zulegen. Der letzte starke Jahresauftakt stammt aus dem Jahr 2019 als das Aktienbarometer Ende Dezember 26 % im Plus notierte. Gegen eine Wiederholung dieser Performance in 2023 hätten die Bullen sicher nichts einzuwenden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

