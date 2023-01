Dax bleibt zu Wochenbeginn im Aufwind

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag seinen starken Jahresstart gemächlich fortgesetzt. Der deutsche Leitindex legte bis zum frühen Nachmittag um 0,34 Prozent auf 15.138,34 Punkte zu. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Zuwachs auf 8,7 Prozent. Das Börsenbarometer steht derzeit so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022. Experten halten nun Gewinnmitnahmen für denkbar.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es zuletzt um 0,45 Prozent auf 28.381,00 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte etwas weniger stark zu. Impulse sind rar: In New York wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.