Rückblick:

Die Bullen blieben auch am vergangenen Freitag weiter am Ball - zum Wochenschluss am Freitagabend gab es dann noch einmal einen kleinen Squeeze-Out der Bären und der Index ging im nachbörslichen Handel um 15.150 Punkte aus dem Handel.

Ausblick:

Auch zum Start in die neue Handelswoche bekommen die Verkäufer nicht wirklich einen Fuß in die Tür. Nach einer festeren Eröffnung drehte der Index zunächst marginal ins Minus am Vormittag, die Bullen übernahmen im Anschluss allerdings erneut zügig das Heft des Handelns in die Hand und schickten den Index zurück über 15.120 Punkte. Der eher bewegungsarme Handel vom Vormittag dürfte auch am Nachmittag zunächst weiter anhalten - von der Wall Street (geschlossen) gibt es heute feiertags bedingt keine neuen Impulse.

Oberhalb von 15.080 Punkten (Stundenschlusskurs) bleiben die Käufer aus charttechnischer Sicht weiter in der Pole Position - erst darunter ist mit einer größeren (und eigentlich überfälligen) technischen Korrekturbewegung der jüngsten Rallybewegung im deutschen Leitindex zu rechnen. In dem Falle wäre der Bereich um 14.980 Punkte das erste Ziel auf der Unterseite.

Quelle: Tradingview

