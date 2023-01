DAX: Die Luft wird dünner…

Der deutsche Leitindex DAX wird auch zu Beginn dieser Handelswoche leicht fester erwartet, den wichtigsten Schritt ist das Barometer jedoch in der abgelaufenen Handelswoche durch den Sprung über die markante Hürde von 14.818 Punkten gegangen. Obwohl derzeit noch das Niveau von 15.000 Punkten komfortabel hinter dem DAX liegt, steigen allmählich die Rückfallrisiken für den Index an.

Aus technischer Sicht könnten kurzzeitig weitere Zugewinne an 15.296 Punkte heranreichen, darüber maximal jedoch an 15.542 Punkte. Von da an wird es zunehmend schwieriger werden, weitere Kursgewinne durchzusetzen, was sich in einer kurzzeitigen Konsolidierung äußern dürfte.

Auffangpunkte findet das Barometer nun bei 15.000, 14.818 und 14.585 Punkten vor. Bis dahin könnte rechnerisch eine Konsolidierung heranreichen, ehe der nächste große Schritt seitens bullischer Marktteilnehmer eingeschlagen wird.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Großhandelspreisen aus Dezember auf der Agenda, zeitgleich werden die Großhandelsumsätze aus dem gesamten vierten Quartal (real) vorgestellt. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zum Staatshaushalt aus November, das Hauptaugenmerk dürfte aber auf der am Freitag gestarteten Quartalssaison liegen.