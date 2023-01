DAX korrigiert leicht, Wall Street zu, Covestro mit Abschreibung, ITM Power

Der DAX konnte in der Vorbörse zunächst den Schwung der Vorwoche etwas ausbauen und sich bis auf knapp 15.200 Punkte nach oben schieben. Damit war das Plus vom Jahresstart aus betrachtet auf 8,5 Prozent angewachsen. Doch zur XETRA-Eröffnung kam etwas Konsolidierungsbedarf in den stark gestiegenen Markt. Wir notieren zum späten Vormittag nur knapp über den Schlusskursen vom Freitag halten das Niveau aber bisher sehr gut.

Darüber sprechen wir am Morgen mit unserem Händler Mischa, der auch einen Blick auf das Sentiment wirft und zudem die unterschiedliche Entwicklung von DAX und Wall Street anspricht. Dort wird heute übrigens nicht gehandelt, da ein Feiertag in den USA ansteht.

Covestro meldet als erster DAX-Konzern vorläufige Zahlen zum letzten Kalenderjahr und zeigt hohe Abschreibungen auf. Der Aktienkurs reagiert darauf mit einem Minus und erste Analysten senken das Kursziel. Wir kommentieren die Zahlen im Detail und nennen die Kursziele und Einschätzungen, die uns zum Wochenstart schon vorliegen.

Der Spezialist für Wasserstofftechnologie ITM Power warnt zum Wochenstart und gerät heftig unter Druck. Dies ist schon einmal geschehen, doch heute sieht im mittelfristigen Chartbild der Rutsch unter die Ein-Euro-Marke nicht gut aus. Insbesondere wenn man dies mit den Hochpunkten der letzten Jahre um 8 Euro vergleicht, an dem die Aktie schon einmal notierte.