Grünen-Chef dringt auf Parität auch nach Lambrecht-Rückzug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Grünen-Parteichef Omid Nouripour dringt darauf, dass auch nach einem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Parität von Frauen und Männern im Bundeskabinett gewahrt werden muss.

"Es gibt ein Gesamtversprechen der Parität im Kabinett", sagte Nouripour am Montag den Sendern RTL/ntv. "Und wir als Grüne sind der Meinung, dass Parität immer wichtig ist."

Es wird erwartet, dass Lambrecht am Vormittag ihren Rücktritt erklärt, über den seit Freitagabend spekuliert wird. "Die SPD wird zur gegebener Zeit einen Vorschlag machen und wir werden gut mit der Person arbeiten – ob es Frau Lambrecht ist oder jemand anderes", sagte der Grünen-Vorsitzende. Wichtig sei aber, dass die Diskussion schnell geklärt werde. "Gerade in diesen Zeiten ist es für die Truppe wichtig, dass da Ruhe reinkommt."

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte das weitere politische Schicksal von Lambrecht am Sonntag offengelassen. Der SPD-Chef gilt selbst als ein möglicher Nachfolger. Spekuliert wird auch über eine Ernennung der bisherigen Wehrbeauftragten Eva Högl, der Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und des bisherigen Arbeitsministers Hubertus Heil. Die ARD nannte zudem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt als möglichen Nachfolger.

Die SPD besetzt in ihrer Koalition mit Grünen und FDP die Spitze des Verteidigungsressorts. Am Freitag treffen sich die westlichen Verbündeten im sogenannten Ramstein-Format, um über weitere Waffenlieferungen für die Ukraine zu beraten. Dabei wird es auch um die mögliche Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine gehen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)