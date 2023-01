Litecoin Kurs springt über 85 Dollar – Risikoappetit schnellt hoch

Ein wieder entfachter Risikoappetit der Anleger hat Krypto Assets wie Litecoin in den vergangenen Wochen eine Kursrallye beschert. Seit Jahresbeginn kann der Litecoin Kurs einen Zuwachs von über 20 Prozent vorweisen. Vor allem die Hoffnung auf eine in Zukunft weniger restriktive US-Geldpolitik lockt risikofreudige Investoren aus der Reserve. Zu Wochenbeginn prägen allerdings Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen.

Am Montag kostet eine Einheit zunächst 85 Dollar und damit über 3,50 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Nachlassende Inflationssorgen locken Anleger zurück in Risikowerte – Litecoin profitiert

Die jüngste Inflationsentwicklung jenseits des Atlantiks hat Krypto-Anleger wieder hellhörig werden lassen. Dass die US-Teuerung in den USA im vergangenen Monat weiter nachgelassen hat, ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Marktteilnehmer. Die Investoren versprechen sich in diesem Kontext, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in Zukunft weniger stark auf das berüchtigte Zinsgaspedal treten könnte. Vor diesem Hintergrund könnten auch riskante Anlageklassen wie etwa Krypto Assets wieder an Attraktivität hinzugewinnen.