Rheinmetall: Leopard-Panzer im Blickfeld – Aktie strebt Richtung Allzeithoch

Auch wenn es noch nicht (endgültig) entschieden ist, läuft es wohl darauf hinaus, dass Deutschland den Kampfpanzer Leopard an die Ukraine liefern wird. Der größte Gewinner dieser Entscheidung wird Rheinmetall sein, das die Panzer instandsetzen soll.

Nach eigenen Aussagen besitzt der Düsseldorfer Rüstungskonzern 22 Leopard-2-Modellle und 88 ältere Leopoard-1-Modelle. Allerdings müssten sie erst für den Kriegseinsatz umgerüstet werden, was etwa ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Die Leopard-Panzer könnten daher frühestens 2024 in den Krieg geschickt werden.

Die Überarbeitung aller Modelle würde Rheinmetall einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen. Allerdings, so der Chef Armin Papperger, können Rheinmetall dies nicht vorfinanzieren und könne erst mit den Arbeiten anfangen, wenn ein rechtsverbindlicher Vertrag geschlossen wurde. Wann das sein wird, hänge von der Politik ab.

Rheinmetall-Aktie Richtung Rekordhoch

In letzter Zeit hat sich Rheinmetall über neue Aufträge gefreut, zuletzt sogar über einen in dreistelliger Millionenhöhe für die Modernisierung des Flugabwehrsystems Skygard. Im frühen Handel liegt die Rheinmetall-Aktie bereits bei 215 Euro und peilt damit neue Höhen an. Das derzeitige Allzeithoch liegt bei 227,60 Euro und stammt vom Juni 2022. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann diese Marke übersprungen wird.