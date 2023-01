Vonovia - Die Kurve bekommen

Unter dem Motto „gefallener Engel mit Chancen“ hatten wir bereits im Herbst einen möglichen Stimmungswandel bei der Vonovia-Aktie diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. Oktober). Mittlerweile ist der Titel einen bedeutenden Schritt weiter und hat die erwartete Trendwende tatsächlich vollzogen. Charttechnisch manifestiert sich diese Entwicklung in einem Spurt über das Novemberhoch bei 25,80 EUR, wodurch ein sog. Doppelboden abgeschlossen wurde (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich nun ein rechnerisches Kursziel im Bereich von rund 32 EUR. Der skizzierte Befreiungsschlag wird von diversen Indikatoren getragen. Hervorheben möchten wir den Bruch des Abwärtstrends im Verlauf des MACD sowie die Bodenbildung beim RSI. Kurzfristig rückt nun die 38-Wochen-Linie (akt. bei 27,37 EUR) in den Mittelpunkt. Eine Rückeroberung dieser Glättung würde für zusätzlichen Nachdruck hinter unserer konstruktiven Einschätzung sorgen. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das o. g. Novemberhoch nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sorgt gleichzeitig für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

