Zinshoffnungen halten den Dax im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt.

Der Leitindex Dax notierte zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent höher bei 15.117 Punkten. Die Investoren hielten an der Erwartung fest, dass die abflauende Inflation die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten bewegen könnte. "Wir befinden uns in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf. Die steigenden Kurse sorgen für Optimismus. Der Optimismus verleitet Anlegerinnen und Anleger zu Käufen. Und diese Käufe treiben die Kurse weiter nach oben", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Einzelwerten gehörte Rheinmetall mit einem Kursplus von 2,6 Prozent auf 215,50 Euro zu den Favoriten. Hintergrund sind womöglich Erwartungen, dass sich die Bundesregierung auf die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern des Düsseldorfer Rüstungskonzerns an die Ukraine vorbereiten könnte. Dagegen setzten enttäuschende Geschäftszahlen Covestro zu. Die Aktien des Kunststoffherstellers fielen um rund ein Prozent auf knapp 40 Euro. Abschreibungen und Steuereffekte hatten den Kunststoffkonzern im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone gedrückt.

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)