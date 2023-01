DAX: Index baut Gewinne weiter aus

Der deutsche Leitindex DAX konnte zu Wochenbeginn einen weiteren Anstieg auf knapp 15.150 Punkte und somit 0,31 % vollziehen. Damit liegt die einstige Hürde um 14.818 Punkten weit weg von dem aktuellen Niveau, allerdings sollte man sich angesichts der starken Kursgewinne schon die Frage stellen, ob nicht bald eine dynamische Konsolidierung einsetzt.

Zeitgleich hat sich der DAX-Index jedoch komfortable Unterstützungen gesichert, eine davon verläuft bei 15.000 Punkten, eine andere bei 14.925 und schließlich 14.818 Zählern. Spätestens auf dem Niveau von 14.585 Punkten könnte es schon wieder zu einer Stabilisierung kommen.

Auf der Oberseite werden dem DAX weitere Anstiegschancen an 15.304 und schließlich 15.542 Punkte zugeschrieben. Dies dürfte allerdings nicht in der aktuellen Form geschehen, zuvor sollte zwingend mit einer Konsolidierung gerechnet werden.

An der Datenfront werden sogleich Deutschlands endgültige Verbraucherpreise aus Dezember erwartet, um 10:00 Uhr zieht Italien nach. Um 11:00 Uhr richtet sich der Blick auf die ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschlands per Januar, zeitgleich werden Daten für den Euroraum präsentiert. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per Januar dazu. Quartalszahlen legen heute unter anderem United Airlines und Goldman Sachs vor.