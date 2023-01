DAX® - Money Management nach gelungenem Auftakt

Der DAX® startete recht ruhig, mit einer Handelsspanne von lediglich 70 Punkten, in die neue Woche. Aufgrund des Feiertages in den USA lässt sich das temporäre Innehalten auch sehr gut erklären. Trotz der beschriebenen Atempause konnten die deutschen Standardwerte den besten Start ihrer Historie unter dem Strich weiter ausbauen. Mittlerweile liegt das Aktienbarometer mehr als 8 % im Plus – eine Performance, welche oftmals lehrbuchmäßig für das Gesamtjahr unterstellt wird. In 2023 gelang dem DAX® darüber hinaus das Kunststück zehn von elf Handelstagen mit einer weißen Tageskerze zu beenden. Statistisch betrachtet lässt ein erfolgreicher Jahresauftakt auch für das Gesamtjahr hoffen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. Januar). Charttechnisch geht diese Entwicklung des Aktienbarometers mit einem Spurt über die Barrieren bei 14.800/15.000 Punkten einher. Die beschriebenen Marken stecken zu Beginn des vergangenen Jahres die Nackenlinie einer Toppbildung ab. Entsprechend bedeutend ist jetzt der jüngst erfolgte Befreiungsschlag gewesen. Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger diese Schlüsselzone in Zukunft zur Risikobegrenzung auf der Unterseite heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.