Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent fester bei 15.187,07 Punkten geschlossen.

Börsianer auf beiden Seiten des Atlantiks halten Konjunkturdaten im Blick. Inflationsdaten für Dezember stehen für die Eurozone und Großbritannien an. Eine vorläufige Schätzzahl hatte für die Euro-Zone einen Anstieg der Teuerungsrate zum Vorjahresmonat um 9,2 Prozent ergeben. Im Zuge der nicht mehr so stark steigenden Energiekosten hat sich damit ein deutlicher Rückgang gegenüber November ergeben, als die Inflation noch bei 10,1 Prozent gelegen hatte. Aus den USA kommen Angaben zum Einzelhandelsumsatz, den Erzeugerpreisen und der Industrieproduktion für Dezember. Außerdem stehen mehrere Auftritte von Vertretern der US-Notenbank (Fed) an, bevor diese am Abend ihren Konjunkturbericht "Beige Book" veröffentlicht.

Zudem öffnen mehrere Unternehmen ihre Bücher. Zahlen werden unter anderem von dem österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann und dem britischen Luxus-Modekonzern Burberry erwartet. Die Aktionäre des Gaskonzerns Linde stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den geplanten Rückzug des deutsch-amerikanischen Konzerns aus dem deutschen Leitindex Dax ab.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.187,07

Dax-Future

15.284,00

EuroStoxx50

4.174,33

EuroStoxx50-Future

4.190,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.910,85 -1,1 Prozent

Nasdaq

11.095,11 +0,1 Prozent

S&P 500

3.990,97 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

26.799,81 +2,5 Prozent

Shanghai

3.228,44 +0,1 Prozent

Hang Seng

21.600,62 +0,1 Prozent

