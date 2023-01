EQS-News: 9. Hamburger Investorentage – Hochkarätiges Line-Up trifft auf Varieté-Entertainment

EQS-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz

9. Hamburger Investorentage – Hochkarätiges Line-Up trifft auf Varieté-Entertainment



17.01.2023

08. & 09. Februar veranstaltet Montega gemeinsam mit dem strategischen Kapitalmarktpartner DONNER & REUSCHEL bereits die 9. Hamburger Investorentage - HIT. Im Rahmen der zweitägigen Konferenz bietet sich allen Teilnehmern erneut die Möglichkeit, mit den Vorständen von zahlreichen Small- und MidCaps über die aktuelle Lage und die bestehenden Perspektiven zu sprechen sowie im Kollegenkreis die wesentlichen Erkenntnisse zu diskutieren. Die folgenden Emittenten werden vor Ort vertreten sein: Amveranstaltet Montega gemeinsam mit dembereits die. Im Rahmen der zweitägigen Konferenz bietet sich allen Teilnehmern erneut die Möglichkeit, mit den Vorständen von zahlreichen Small- und MidCaps über die aktuelle Lage und die bestehenden Perspektiven zu sprechen sowie im Kollegenkreis die wesentlichen Erkenntnisse zu diskutieren. Die folgenden Emittenten werden vor Ort vertreten sein: 08. Februar 2023 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Cherry AG

CLIQ Digital AG

Deutsche Rohstoff AG

DFV Deutsche Familienversicherung AG

Evotec SE

Fielmann AG

GESCO AG

HomeToGo SE

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

JDC Group Aktiengesellschaft

JOST Werke AG

Knaus Tabbert AG

LIMES Schlosskliniken AG

LPKF Laser & Electronics SE

mobilezone Holding AG

New Work SE

Ringmetall SE

Sensirion Holding AG

Smartbroker Holding AG

Ströer SE & Co. KGaA

Veganz Group AG

WashTec AG 09. Februar 2023 ABOUT YOU Holding SE

Allterco JSCo

Aumann AG

Bertrandt AG

CENIT AG

Clean Logistics SE

Deutsche Konsum REIT-AG

Energiekontor AG

ERWE Immobilien AG

FACC AG

FRIEDRICH VORWERK Group SE

hGears AG

Koenig & Bauer AG

KSB SE & Co. KGaA

PORR AG

SBF AG

Serviceware SE

TAKKT AG

Tion Renewables AG

USU Software AG

YOC AG Flankiert wird die führende Nebenwertekonferenz des Nordens wie gewohnt von einem vielfältigen Rahmenprogramm, das viel Freiraum für intensives Networking bietet. Am Vorabend des HIT laden Montega und DONNER & REUSCHEL zum Empfang „Willkommen in Hamburg“ mit Blick über die Alster. Die große Abendveranstaltung zwischen den beiden Konferenztagen führt alle Konferenzgäste diesmal in den spektakulären PALAZZO-Spiegelpalast, wo meisterhafte Kochkunst auf preisgekrönte Akrobatik trifft.



Die Anmeldung für den HIT sowie die 1on1-Termine mit den Vorständen erfolgt für institutionelle Investoren und Fachpresse wie üblich über die Plattform CONNECT (www.montegaconnect.de) oder unter konferenz@montega.de.



Presse- und Investorenkontakt



Montega AG

Alexander Braun

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3780

Mail: info@montega.de



