EQS-News: IONOS Group SE plant Börsengang im ersten Quartal 2023

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Börsengang

IONOS Group SE plant Börsengang im ersten Quartal 2023



17.01.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

IONOS Group SE plant Börsengang im ersten Quartal 2023

IONOS ist der führende Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen in Europa und bietet Technologielösungen für rund sechs Millionen Kunden weltweit

Mit nachhaltigem Wachstum, hoher Profitabilität und starkem Cashflow ist IONOS in großen und schnell wachsenden Märkten gut positioniert, die von langfristigen Trends profitieren

Ein Börsengang ist der nächste logische Schritt, um den Wachstumskurs des Unternehmens weiter zu beschleunigen und seine Marke zu stärken

Die Notierung der Aktien und ihre Zulassung zum Handel ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant

Karlsruhe/Berlin, 17. Januar, 2023. Die IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „IONOS“ oder das „Unternehmen“), der führende europäische Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), hat gemeinsam mit ihren Aktionären United Internet AG („United Internet“) und WP XII Venture Holdings II SCSp, ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen „Warburg Pincus“) Pläne für einen Börsengang („IPO“) angekündigt. Die Aktien sollen, unter Berücksichtigung des Marktumfelds, im ersten Quartal 2023 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert werden. Der Börsengang wird voraussichtlich aus dem Angebot existierender, von United Internet und Warburg Pincus gehaltener Aktien, bestehen. United Internet wird nach Abschluss des geplanten Börsengangs eine Mehrheitsbeteiligung an IONOS behalten. Mit dem angestrebten Streubesitz soll ein liquider Markt für die Aktien der IONOS Group SE geschaffen werden.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: „Der geplante Börsengang markiert ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von IONOS. Unser Web Presence- und Productivity-Geschäft hat sich über viele Jahre hinweg bewährt und das Cloud Solutions-Geschäft wächst sehr schnell und trägt sich bereits selbst. Auf Basis unseres starken Finanzprofils erwarten wir, dass der Börsengang uns dabei unterstützen wird, sowohl die Attraktivität unserer in vielen Ländern bereits sehr bekannten Marke weiter auszubauen als auch unsere Position als führender europäischer Partner für die Digitalisierung von KMU und leistungsfähiger Cloud-Anbieter weiter zu stärken.“

Ralph Dommermuth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IONOS Group SE und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: „Nach dem starken Wachstum und der erfolgreichen Entwicklung in den vergangenen Jahren ist ein Börsengang der nächste logische Schritt für IONOS. Als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen würde IONOS über eine größere Flexibilität verfügen.“

René Obermann, Co-Head Europa bei Warburg Pincus und Mitglied des Aufsichtsrates der IONOS Group SE, fügt hinzu: „Wir haben den erfolgreichen Weg von IONOS in den vergangenen Jahren unterstützt und sind stolz darauf, das Unternehmen auf seinem Weg an den Kapitalmarkt zu begleiten. Der Börsengang stellt einen wichtigen Meilenstein für IONOS dar, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, viele neue Wachstumschancen zu erkunden. Darüber hinaus ist der IPO für alle Stakeholder des Unternehmens ein spannender Schritt.“

Wachsender Geschäftsbereich Web Presence & Productivity profitiert von klarer, führender Position im europäischen Webhosting-Markt

Als führender europäischer KMU-Digitalisierungspartner und zuverlässiger Cloud-Anbieter unterstützt IONOS seine Kunden bei ihrer Digitalisierung. Das Unternehmen verfügt über eine strategische Präsenz in insgesamt 18 Märkten in Europa und Nordamerika mit einer weltweit zugänglichen Plattform. In den europäischen Kernmärkten Deutschland, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Polen hält es führende Marktpositionen als Nr. 1 bzw. Nr. 2. Mit einem umfassenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, unterstützt durch einen preisgekrönten Kundenservice und eine hochmoderne Infrastruktur, bedient IONOS eine große, breit aufgestellte und loyale Kundenbasis mit rund sechs Millionen Kunden weltweit (Stand: 30. September 2022).

Eine große und wachsende Anzahl an KMU hat einen zunehmenden Digitalisierungsbedarf, um die Sichtbarkeit und Effizienz im digitalen Raum zu steigern und so ihr operatives Geschäft und ihr Wachstum zu sichern. IONOS stellt die für diese Unternehmen oft erfolgskritische digitale Infrastruktur bereit. Die Geschäftsbereiche und Märkte von IONOS haben sich auch in Krisenzeiten als widerstandsfähig erwiesen und besitzen großes Potenzial, ihren Wachstumskurs fortzusetzen. Es wird erwartet, dass der vom Unternehmen bediente adressierbare Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate („CAGR“) von ca. 19 % von 38 Mrd. EUR im Jahr 2021 auf 89 Mrd. EUR bis 2026 wachsen wird. Dabei wird ein Wachstum des Marktsegments Web Presence & Productivity („WP&P“) mit einer CAGR von ca. 9 % von 2021 bis 2026 auf 34 Mrd. EUR und des Cloud-Marktsegments mit einer CAGR von 29 % von 2021 bis 2026 auf 55 Mrd. EUR prognostiziert[1].

Die skalierbare Plattform und das breit aufgestellte Produktportfolio von IONOS in den Bereichen WP&P sowie Cloud Solutions sind auf das Online-Wachstum seiner Kunden ausgerichtet. Im Bereich WP&P, der im Jahr 2021 rund 90 % der Umsätze[2] des Unternehmens generierte, bietet IONOS einen One-Stop-Shop für alle Digitalisierungsbedürfnisse von KMU-Kunden über deren gesamten Lebenszyklus hinweg: Das Angebot reicht von Domains und Webhosting bis hin zu klassischen Website-Buildern und Do-it-yourself-Lösungen, von professionellen E-Mails bis hin zu E-Commerce-Lösungen und Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus betreibt IONOS weitreichende Aftermarket-Aktivitäten wie beispielsweise den Betrieb eines Marktplatzes für Domains. Das Aftermarket-Geschäft ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen.

Das Geschäftsmodell von IONOS basiert überwiegend auf Kundenverträgen mit festen monatlichen Gebühren und vertraglich festgelegten Laufzeiten, die stabile, wiederkehrende und planbare Einnahmen und Cashflow ermöglichen. Dies bietet Schutz vor Konjunkturschwankungen und schafft gleichzeitig finanzielle Flexibilität, um Chancen in neuen Geschäftsbereichen und neuen Märkten zu nutzen. Vor dem Hintergrund signifikanter Markteintrittsbarrieren strebt IONOS im WP&P-Bereich mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an.

Schnell wachsendes und sich bereits selbst tragendes Cloud-Geschäft

Einer der wichtigsten Wachstumsmotoren von IONOS ist das sich bereits selbst tragende Geschäft mit Cloud Solutions, das 2021 rund 10 % der Einnahmen[3] generierte. Die jüngsten Investitionen, die vollständig aus reinvestierten Gewinnen finanziert wurden, haben zur Wachstumsdynamik des Geschäftsbereichs beigetragen: Von 2019 bis 2021 wuchs das Cloud Solutions-Geschäft jährlich um durchschnittlich 19 %. IONOS beabsichtigt, nicht nur vom globalen Trend der Verlagerung in die Cloud zu profitieren, sondern auch von der Tatsache, dass das Unternehmen über eine eigene, von US-Anbietern unabhängigen Cloud-Infrastruktur verfügt.

Widerstandsfähiges Geschäftsmodell basierend auf starkem Wachstum, hoher Profitabilität und Cash-Generierung

Dank seines starken und widerstandsfähigen Geschäftsmodells weist IONOS ein äußerst attraktives und robustes Finanzprofil auf, das Wachstum, Profitabilität und Cash-Generierung vereint und dabei nach Einschätzung des Unternehmens besser abschneidet als viele seiner Wettbewerber.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 1,1 Mrd. EUR und geht davon aus, dass dieser im Jahr 2022 um 15 bis 18 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hat IONOS ein Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2021 erzielt und damit seinen Wachstumskurs sowohl bei WP&P als auch bei Cloud Solutions bestätigt. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Gesamtumsatzwachstum von etwa 10 % CAGR an, wobei dabei für den Bereich Cloud Solutions in diesem Zeitraum ein anteiliges Umsatzwachstum mit etwa 20 % CAGR angenommen wurde.

IONOS betreibt ein hochprofitables Asset-light-Geschäft mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,2 % im Jahr 2021. Während für 2022 aufgrund weiterer Investitionen in die Marke IONOS eine niedrigere Marge erwartet wird, geht das Unternehmen davon aus, mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von dauerhaft über 30 % zu erreichen.

Angetrieben vom hohen Anteil an wiederkehrenden Abonnement-Umsätzen, der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und einer hohen Cash-Generierung verbunden mit geringen Instandhaltungsinvestitionen, weist das Unternehmen im Jahr 2021 eine Cash Conversion Rate von 89,5 % auf.

Zusätzliches Wachstum durch verschiedene Wachstumstreiber und kontinuierliche Investitionen in die Marke unterstützt

Mit der starken und in mehreren europäischen Märkten führenden Position von IONOS im wachsenden Webhosting-Markt, einem robusten Finanzprofil und einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell ist das Unternehmen überzeugt davon, für zukünftiges Wachstum sehr gut aufgestellt zu sein. Neben weiterem organischem Wachstum durch bisherige erfolgreiche Investitionen, z.B. in Cloud Solutions und die Expansion in bestehende sowie neue lokale Märkte, will IONOS zusätzliche Wachstumstreiber nutzen. Gleichzeitig ist der Aufbau der stärksten Marke der Branche ein Schlüsselelement zur Sicherung zukünftiger Marktanteile, ergänzt von der Möglichkeit weiteren Wachstums durch Up- und Cross-Selling des aktuellen Produktportfolios. Langfristig sind die weitere internationale Expansion, die Erweiterung des Produktportfolios und die Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen weitere Optionen zur Beschleunigung des Wachstums.

IONOS ist der Ansicht, dass es als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen über eine größere Flexibilität bei der Umsetzung dieser Wachstumsstrategie verfügen wird. Darüber hinaus will IONOS von der erhöhten Sichtbarkeit und Bekanntheit seiner Marken sowie dem direkten Zugang zu den Kapitalmärkten nach einem Börsengang profitieren, um sein Wachstum weiter zu beschleunigen und seine führende Position auf dem europäischen Webhosting-Markt weiter zu festigen. IONOS hat sich seine Finanzierung durch Intercompany-Kredite von United Internet gesichert.

Weitere Details zum geplanten Börsengang

Das Aktienkapital des Unternehmens wird derzeit von United Internet (75,1 %) und Warburg Pincus (24,9 %) gehalten. Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen bestehen. Die Notierung der Aktien der IONOS Group SE ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und die Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead Manager.



[1] McKinsey (2022): Der KMU-Markt für Cloud- und Digitalisierungslösungen. Für seinen bedienten adressierbaren Markt hat IONOS Cloud Nordamerika und Server-Hosting Nordamerika von den Gesamtzahlen von McKinsey abgezogen, um sie an die aktuelle Adressierbarkeit von IONOS anzupassen.

[2]Aus Kundenverträgen

[3] Aus Kundenverträgen.

###

Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und zuverlässiger Cloud Enabler. Das Unternehmen bietet Web Presence & Productivity Solutions sowie Cloud-Infrastruktur und Cloud Solutions für mehr als sechs Millionen Kunden und ist in 18 Märkten in Europa und Nordamerika tätig, mit einer weltweit zugänglichen Plattform. Das umfassende Produktportfolio von IONOS bietet alles aus einer Hand: von Domains und Webhosting über klassische Websites und Do-It-Yourself-Lösungen, von e-Commerce und Online-Marketing-Tools bis hin zu vollwertigen Servern und IaaS-Lösungen. Die skalierbare Plattform des Unternehmens bietet End-to-End-Lösungen für Freiberufler, Gewerbetreibende und Konsumenten sowie für Unternehmenskunden mit komplexen IT-Anforderungen.

IONOS ist Teil der börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031).

IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

press@ionos-group.com

IONOS Investor Relations

investor-relations@ionos-group.com

Haftungsausschluss

Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an irgendeine Person in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder in anderen Jurisdiktionen, gegenüber der bzw. in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, und ist nicht als ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung anzusehen.

Weder diese Bekanntmachung noch die Veröffentlichung, in der sie enthalten ist, ist zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates und des Districts of Columbia (die „Vereinigten Staaten“), bestimmt. Die Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen in keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen nicht angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert werden oder direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten übertragen werden, wenn keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder die Transaktion nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es besteht nicht die Absicht, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot für die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach geltendem Recht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Bekanntmachung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung des Unternehmens und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung, Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung. Niemand von (i) der Gesellschaft oder einem anderen Mitglied des Unternehmens, (ii) United Internet AG („United Internet“), (iii) WP XII Venture Holdings S.à r.l., (iv) WP XII Venture Holdings II SCSp (zusammen mit United Internet, die „Abgebenden Aktionäre“), (v) Warburg Pincus LLC, (vi) J.P. Morgan SE, (vii) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, (viii) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, (ix) BNP PARIBAS, (x) Barclays Bank Ireland PLC, (xi) Goldman Sachs Bank Europe SE, (xii) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, (xiii) DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main, (xiv) Landesbank Baden-Württemberg (die Personen unter (vi) bis (xiv) zusammen die „Banken“, und die Personen unter (ii) bis (xiv) zusammen die „Personen“), oder (xv) einer der jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen, Gesellschafter oder Berater dieser Personen darf Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger dieser Bekanntmachung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar.

Weder die Bekanntmachung noch andere Dokumente oder Informationen (oder Teile davon), die im Rahmen oder in Verbindung mit den Wertpapieren geliefert oder bereitgestellt werden, sind als Grundlage für eine Kredit- oder sonstige Bewertung gedacht und sollten nicht als Empfehlung der Gesellschaft, des Unternehmens oder der Personen betrachtet werden, dass ein Leser, oder eine Person mit Zugang zu, der Bekanntmachung oder solcher/n Dokumente oder solcher/n Informationen (oder eines solchen Teils davon) Wertpapiere der Gesellschaft oder von United Internet zeichnen oder kaufen sollte. Vor der Zeichnung oder dem Kauf von Wertpapieren sollten Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die in einem eventuell veröffentlichten Prospekt dargelegt werden, vollständig verstehen und akzeptieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisierte Person wenden. Weder diese Bekanntmachung noch der Prospekt stellen eine Empfehlung für das in dieser Bekanntmachung beschriebene mögliche Angebot von Wertpapieren (das „Angebot“) dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um die Eignung eines möglichen Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Zu keinerlei Zweck darf sich auf diese Bekanntmachung oder auf ihre Vollständigkeit, Genauigkeit oder Billigkeit verlassen werden.

Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft, des Unternehmens oder einer Person autorisiert wurden.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen („Prospektverordnung“) sind („Qualifizierte Anleger“). Personen, die keine Qualifizierten Anleger sind, dürfen in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) nicht auf Grund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf sie verlassen. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) darf eine Anlage oder Anlagetätigkeit in die Gesellschaft nur für Anleger, die Qualifizierte Anleger sind, zur Verfügung stehen und wird nur mit solchen Personen getätigt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die „Verordnung“) fällt, oder (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden als „Relevante Personen“ bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Prospektverordnung und damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften. Sie ist kein Prospekt. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Der Prospekt wird voraussichtlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger im Rahmen des öffentlichen Angebotes in Deutschland sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des die Aktien betreffenden Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Aktien verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Exemplare des Prospekts werden, nach Billigung durch die BaFin, in Deutschland auf ausdrückliche Anfrage und kostenlos von der Gesellschaft oder einer der Konsortialbanken oder auf der Website der Gesellschaft (http://www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html) erhältlich sein.

Soweit nicht anders angegeben, beruhen die Angaben in dieser Bekanntmachung zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Marktgrößen, Wachstumsraten, Markttrends und Wettbewerb in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, auf eigenen Einschätzungen der Gesellschaft. Darüber hinaus beruhen die Einschätzungen der Gesellschaft, die hier als „Company Data Analysis“ bezeichnet werden, zum Teil auf internen Marktbeobachtungen und auf verschiedenen Marktstudien, einschließlich, unter anderem, von Gartner (z.B. für Cloud Anwendungen und Services), Flexera, IDC, Bitkom Research GmbH, Deutschlands Digitalverband, sowie auf Dienstleistungen von McKinsey & Company, Inc. Weder die Gesellschaft noch die Personen noch ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Beauftragten haben die in den Drittquellen enthaltenen Daten oder die Zahlen, Marktdaten oder sonstigen Informationen, auf die sich die Dritten in ihren Studien gestützt haben, unabhängig überprüft. Darüber hinaus stammen bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Branchen- und Marktpositionsdaten aus unternehmensinternen Untersuchungen und Schätzungen der Gesellschaft, basieren also nicht auf Studien Dritter, und die ihnen zugrundeliegende Methodik und Annahmen wurden nicht von einer unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können sich ändern. Darüber hinaus wurden bestimmte Quellen von Marktdaten vor der ersten Ausbreitung und/oder dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und nicht im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen dieser Pandemie aktualisiert, und die danach verwendeten Annahmen zu COVID-19 können ungenau sein. Die Gesellschaft, die Personen und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Vertreter sind nicht in der Lage festzustellen, ob die Dritten, die diese Quellen erstellt haben, ihre Schätzungen und Prognosen aufgrund der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen revidieren werden, und sind der Ansicht, dass solche Revisionen aufgrund der Art der Pandemie und der in verschiedenen Märkten ergriffenen reaktiven Maßnahmen von Natur aus schwer zu treffen sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuelle Sichtweise der Gesellschaft auf zukünftige Ereignisse und die finanzielle und operative Entwicklung widerspiegeln. Wörter wie „beabsichtigen“, „erwarten“, „antizipieren“, „können“, „glauben“, „planen“, „schätzen“ und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen zukünftiger Entwicklungen oder Trends implizieren und die nicht auf historische Tatsachen basieren, sollen zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („IFRS“), oder dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen, einschließlich United Internet, vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -Verhältnisse verlassen sollten.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100% aufaddieren.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und die Abgebenden Aktionäre und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und den Abgebenden Aktionären verantwortlich sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft oder von United Internet zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür, ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager oder einer seiner Beauftragten (ohne hierzu verpflichtet zu sein), soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, Mehrzuteilungen von Aktien der Gesellschaft vornehmen oder andere Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft auf einem höheren Niveau zu stützen, als er andernfalls auf dem freien Markt bestehen würde. Ein Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen abzuschließen, und solche Transaktionen können an jedem Aktienmarkt, Freiverkehrsmarkt, jeder Börse oder anderweitig getätigt werden und können jederzeit während des Zeitraums durchgeführt werden, der mit dem Datum der Aufnahme des bedingten Handels der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt und nicht später als 30 Kalendertage danach endet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für den Stabilisierungsmanager oder einen seiner Beauftragten, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Derartige Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie eingeleitet werden, jederzeit ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft oberhalb des Angebotspreises zu stabilisieren. Soweit nicht gesetzlich oder durch Verordnung vorgeschrieben, beabsichtigen weder der Stabilisierungsmanager noch einer seiner Beauftragten, das Ausmaß etwaiger Mehrzuteilungen und/oder durchgeführter Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot offenzulegen.