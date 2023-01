EQS-News: Vingroup: Die VinFuture Foundation startet den offiziellen Aufruf für Nominierungen für das Jahr 2023

EQS-News: Vingroup / Schlagwort(e): Sonstiges

Vingroup: Die VinFuture Foundation startet den offiziellen Aufruf für Nominierungen für das Jahr 2023



17.01.2023 / 06:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die VinFuture Foundation startet den offiziellen Aufruf für Nominierungen für das Jahr 2023 HANOI, VIETNAM - Media OutReach – 9. Januar 2023 – Beim VinFuture-Preis wird offiziell die Auflage 2023 mit dem Nominierungszeitraum vom 9. Januar 2023 ab 14 Uhr 00 bis zum 15. Mai 2023 um 14 Uhr 00 (jeweils GMT+7) eingeläutet. Die dritte Auflage des VinFuture-Preises konzentriert sich auf wissenschaftliche und technologische Innovationen und Lösungen, die dazu beitragen, angesichts der für 2023 prognostizierten weltweiten sozioökonomischen Herausforderungen eine robuste und nachhaltige Entwicklung zu fördern. 2023 wird sich die Menschheit aufgrund der Auswirkungen von globalen Konflikten und wirtschaftlichen Krisen zahlreichen Herausforderungen stellen müssen. Gemäß dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen könnten 2023 weitere 50 Millionen Menschen an der Schwelle zum Hungertod stehen. Außerdem wird erwartet, dass der weltweite Energieverbrauch in Kombination mit einem langsamen Wachstum und hohen Energiepreisen zunimmt. Die Verknappung der Gasversorgung kann Länder zwingen, weiterhin fossile Brennstoffe zu verwenden, und somit den Übergang zur grünen Energieversorgung verlangsamen. Mit seiner Vision und Mission „Science for humanity” (Wissenschaft für die Menschheit) zielt der VinFuture-Preis darauf auf, bahnbrechende wissenschaftliche Forschungsprojekte und technologische Errungenschaften anzuerkennen und auszuzeichnen, und dadurch einen Beitrag dazu zu leisten, Probleme zu lösen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, und eine nachhaltige Entwicklung für die Zukunft zu fördern. Prof. Sir Richard Henry Friend, Vorsitzender des VinFuture Prize Council, teilte Folgendes mit: „Wenn wir das große Ganze betrachten, ist es interessant zu sehen, wie sich die globale Stimmung verändert hat. Wir machen uns zunehmend Sorgen um das globale Wohlergehen und streben nach unvorhersehbaren Ereignissen ein stabiles und nachhaltiges Leben an. Wir suchen nach Innovationen und bahnbrechenden Entwicklungen in allen Bereichen, um wissenschaftliche Innovationen auszuzeichnen, die positive und nachhaltige Veränderungen im Leben zahlreicher Menschen bewirken. Wir glauben, dass bei den Nominierungen in diesem Jahr mehr qualitativ hochwertige Nominierungen dabei sein werden, was die Chancen erhöht preiswürdige wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsergebnisse zu finden." Um an der Preisverleihung für den VinFuture Prize 2023 teilzunehmen, müssen die wissenschaftlichen und technologischen Innovationen und Lösungen die Nominierungskriterien* für den Preis vollständig erfüllen und von weltweit renommierten Organisationen oder Personen im Bereich von Wissenschaft und Technologie nominiert werden. Die nominierten Projekte werden vom Ausschuss zur Vorauswahl und dem Prize Council geprüft und ausgewählt, die sich aus führenden Wissenschaftlern und Fachleuten zusammensetzen, die renommierte Preise wie den Nobel-, Turing- oder Millenium Technology-Preis gewonnen haben. Im Vorjahr fand die Verleihung des VinFuture-Preises für 2022 ein außergewöhnliches Echo in der weltweiten Wissenschafts- und Technologiegemeinschaft, wobei 970 Nominierungen von hoher Qualität von Wissenschaftlern, Forschern und Erfindern aus sechs Kontinenten eingereicht wurden. Der (mit 3 Millionen US-Dollar dotierte) VinFuture-Hauptpreis 2022 wurde fünf Wissenschaftlern verliehen: Professor Sir Tim Berners-Lee, Dr. Vinton Cerf, Dr. Emmanuel Desurvire, Dr. Robert Kahn und Professor Sir David Payne für ihre bahnbrechende Forschung zur globalen Netzwerktechnologie. Der VinFuture-Sonderpreis 2022 für herausragende Leistungen in neuen Wissenschaftsbereichen wurde Dr. Demis Hassabis und Dr. John Jumper für ihre Pionierarbeit an AlphaFold 2 – einem KI-Programm, das die Modellierung von Proteinstrukturen revolutioniert hat – zuerkannt. Der VinFuture-Sonderpreis 2022 für Innovatoren aus Entwicklungsländern wurde Professor Thalappil Pradeep für seine Entwicklung eines kostengünstigen Filtersystems zur Entfernung von Arsen und anderen Schwermetallen aus dem Grundwasser verliehen. Mit dem VinFuture-Sonderpreis 2022 für weibliche Innovatoren wurde Professorin Pamela Ronald für ihren Durchbruch bei der Isolierung des Sub1A-Gens ausgezeichnet, das die Entwicklung von überschwemmungstoleranten Reissorten erleichterte. Das Nominierungsportal für den VinFuture-Preis für 2023 findet man unter: https://online.vinfutureprize.org/nomination Weitere Einzelheiten zum Preis: Detaillierte Anweisungen zu Verfahren und Form der Nominierung: https://online.vinfutureprize.org/nomination

Häufig gestellte Fragen (FAQs): https://vinfutureprize.org/faqs/

Liste der VinFuture-Preisträger, die bei der Verleihungszeremonie am 20. Dezember 2022 verkündet wurden, mit Informationen zu den preisgekrönten Innovationen: https://vinfutureprize.org/laureates/

* 10 Kriterien für die Nominierung zum VinFuture-Preis: - Es sollte ein klarer Nachweis oder ein eindeutiges Potenzial für ein auf der Lösung basierendes Endprodukt bzw. eine solche Dienstleistung, das bzw. die eine praktische Nutzanwendung im Alltag aufweist, vorliegen; - die Lösungen sollten (um für den Hauptpreis in Frage zu kommen) schon Millionen von Menschen in den letzten 10 Jahren zugutegekommen sein oder (für die Sonderpreise) das Potenzial besitzen, in den nächsten 10 Jahren Millionen von Menschen zugutezukommen; - die Lösungen sollten im Einklang mit einem oder mehreren der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen stehen; - die Lösungen müssen wissenschaftlich fundiert sein (d.h. es sollte einen eindeutigen Nachweis für das Bestehen von entsprechenden wissenschaftlichen Prüfungen geben und bei der Forschung müssen diese Lösungen empirisch nachgewiesen oder durch umfassende Reviews belegt sein); - nominiert werden können Forscher oder Erfinder, die an der Entwicklung der zugrundeliegenden Lösungen beteiligt waren, jedoch nicht Unternehmen oder Gesellschaften, die an der Kommerzialisierung/Verbreitung der Technologie beteiligt waren; - die Endprodukte der Forschung sollten Menschen weltweit zugutekommen, einschließlich derjenigen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, sowie einkommensschwächeren und benachteiligten Gemeinschaften; - nominiert werden können Einzelpersonen oder Forschungs-/Erfinderteams; - die Präferenz liegt bei Kandidaten im aktiven Stadium ihrer jeweiligen Karriere; - dieselbe Einzelperson/dasselbe Team kann ggf. für einen oder mehrere VinFuture-Sonderpreise in Frage kommen; - die Forschung/Lösung/Erfindung kann aus jedem Wissenschafts-, Technik- oder Technologiebereich stammen, einschließlich potenzieller fachgebietsübergreifender Ansätze. Informationen über die VinFuture Foundation: Bei der am 20. Dezember 2020 anlässlich des Internationalen Tags der menschlichen Solidarität gegründeten VinFuture Foundation handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die gemeinsam vom Milliardär Pham Nhat Vuong und seiner Frau Pham Thu Huong gegründet wurde. Der Stiftungsgedanke sieht vor, eine wesentliche Veränderung im Alltagsleben von Millionen Menschen zu fördern, indem tiefgreifende technologische Innovationen auf globaler Ebene ausgezeichnet werden. Die Hauptaufgabe der Stiftung besteht darin, den jährlichen VinFuture-Preis für bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Innovationen zu verleihen, die wesentliche Veränderungen für das Alltagsleben von Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten bewirkt haben oder das Potenzial dafür besitzen. Der VinFuture-Preis besteht aus vier Preiskategorien, wobei der Hauptpreis (mit einem Wert von 3 Millionen US-Dollar) zu den jährlich verliehenen Preisen mit der höchsten Dotierung weltweit gehört. Hinzu kommen drei Sonderpreise (in Höhe von jeweils 500.000 US-Dollar) für weibliche Innovatoren, Innovatoren aus Entwicklungsländern und Innovatoren mit herausragenden Leistungen in neuen Wissenschaftsbereichen. Darüber hinaus führt die Stiftung zahlreiche Aktivitäten durch, um ihre Aufgabe zu erfüllen, wie die Finanzierung von akademischen Aktivitäten, die Förderung des geistigen Austauschs, die Zusammenarbeit bei wissenschaftlicher/technischer Entwicklung und die Förderung der Bildung in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Maschinenbau und Mathematik.

17.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com