EUR/USD: Deutsche Inflation in 2022 auf Rekordlevel – EZB im Blick

Das Währungspaar EUR/USD tritt mit 1,081 Dollar am Dienstagvormittag zunächst auf der Stelle. Neben den Inflationsdaten hierzulande treiben Anleger Aussagen durch den Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank um.

Auch die jüngsten Ergebnisse der US-Inflation dürften Börianer nach wie vor verarbeiten.

7,9 Prozent in 2022 – Preisanstiege bei Energie und Lebensmittel treibender Faktoren

Die deutsche Inflation ist im Jahr 2022 so hoch ausgefallen wie nie. Im Mittel lagen die Verbraucherpreise bei 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. „Die historisch hohe Jahresteuerungsrate wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getrieben“, hieß es.