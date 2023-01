Europas Anleger legen Verschnaufpause ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben nach mehrtägigen Kursgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt.

Der deutsche Leitindex Dax und sein europäisches Pendant Eurostoxx50 lagen am Dienstagnachmittag kaum verändert bei 15.139 beziehungsweise 4158 Punkten. Die Futures für die wichtigsten US-Indizeswaren leicht im Minus. "Die Aktienmärkte sind gut in das Jahr gestartet, weil sie davon ausgehen, dass die Zinsen nicht so hoch wie befürchtet steigen und im Laufe des Jahres sogar zurückgehen könnten", sagte Marktstratege Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Während dies in den USA plausibel erscheine, könne es in Europa allerdings nicht der Fall sein, wo die politischen Entscheider offenbar noch weit davon entfernt seien, den Straffungszyklus als abgeschlossen zu betrachten.

Zudem tendierten die Aktienmärkte am Dienstag etwas schwächer, da die Anleger auf weitere Finanzberichte aus den USA warten und die Ereignisse in Davos genau beobachteten, fügte Erlam hinzu. Dabei fielen die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen der US-Großbanken unterschiedlich und glichen somit die Bewegungen der wichtigsten Indizes aus. Am Donnerstag wird auch der Finanzbericht von Netflix als ein erster Stimmungstest für die Technologiebranche erwartet.

OPEC-PROGNOSE FÜR CHINA TREIBT ÖL AN

Die Prognose des Ölverbunds Opec+, dass sich die Nachfrage aus China dieses Jahr nach einem anfänglichen Rückgang wieder erholen sollte, trieb die Ölpreise an. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 85,59 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die leichte US-Sorte rückte um ein halbes Prozent auf 80,23 Dollar pro Barrel.

Gewinnmitnahmen setzten unterdessen dem Goldpreis zu. Das Edelmetall verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1908 Dollar je Feinunze. "Der Goldpreis war zuletzt wegen Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen langsamer erhöhen wird, stark angestiegen", sagte Ajay Kedia, Manager beim Brokerhaus Kedia Commodities. Gold dient Investoren unter anderem als Inflationsschutz.

BÖRSENPLÄNE VON IONOS BEFLÜGELN UNITED INTERNET

Bei den Einzelwerten sorgte die offizielle Ankündigung der Börsenpläne von Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos für Wirbel. Die Aktien des Mutterunternehmens United Internet zogen um bis zu 4,3 Prozent an. Ionos strebt im Laufe des ersten Quartals an den Regulierten Markt der Frankfurter Börse. Der wohl größte Börsengang in Europa seit dem Debüt von Porsche könnte dem Geschäft mit Neuemissionen in Deutschland neuen Schwung verleihen.

Dagegen gaben die Titel des Modehändlers Hugo Boss trotz übertroffener Gewinnziele in der Spitze um bis zu 3,1 Prozent nach. Einige Anleger hätten offenbar auf eine noch stärkere Überraschung gesetzt, sagte ein Händler.

An der Börse in London sackten Aktien des Online-Händlers THG um rund 17 Prozent ab. Das britische Unternehmen senkte nach einem deutlich hinter den Erwartungen gebliebenen Umsatzes das Gewinnziel.

Jenseits des Atlantiks gaben nach einem Gewinneinbruch die Papiere von Goldman Sachs vor US-Börsenstart rund ein Prozent nach. Titel von Morgan Stanley zogen vorbörslich ein Prozent an. Trotz der Flaute im Investmentbanking hatte die Investmentbank im vierten Quartal beim Gewinn die Prognosen der Analysten übertroffen.

Konjunkturdaten aus China belasteten unterdessen die Kurse der US-notierten chinesischen Unternehmen. Die Papiere von Alibaba, JD.com, und Baidu fielen im vorbörslichen US-Handel um mehr als 2,5 Prozent. Das Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik verlangsamte sich im vierten Quartal aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen erheblich.

